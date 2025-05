Is mineralendeal tussen Oekraïne en VS een stap naar vrede? 'Pas als eerste schoppen de grond in zijn'

'Poetin is vriendschap met Trump kwijt'

Terwijl de VS en Oekraïne positief reageren op de deal, is er nog geen reactie vanuit Rusland of president Poetin. "Deze deal betekent dat Poetin een klein beetje van die ultieme vriendschap met Trump kwijt is", denkt Keller.

Maar de deal gaat dus voorlopig nog weinig betekenen voor langdurige vrede in Oekraïne, volgens de oud-diplomaat. "Het gaat pas materieel worden als de eerste schoppen de grond in gaan, dan zijn we jaren verder."

Doorgaan met oorlog

Poetin kan dus eigenlijk nog doorgaan met de oorlog, zegt Keller. "Sterker nog, je zou kunnen denken dat Poetin er nu een schepje bovenop wil doen, omdat hij nu nog kan doorduwen in Oekraïne." Dat zou anders zijn geweest, als de VS veiligheidsgaranties gaf aan Oekraïne, maar dat is in deze deal dus niet het geval.

Wat Poetin gaat doen, hangt volgens hem voornamelijk af van of de Amerikanen na deze mineralendeal nog doorgaan met het leveren van wapens en inlichtingen aan Oekraïne. "Daar staat in de overeenkomst niets over. Het kan zijn dat het stopt, maar het kan ook doorgaan en dan wordt het voor Poetin lastig om door te duwen."