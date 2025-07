Roy en Mèlani hebben hun camping na een verwoestende overstroming flexibeler opgebouwd: 'Hadden miljoenen euro's schade'

In de zomer van 2021 werd Europa opgeschrikt door hevige overstromingen. Ook in Duitsland en Nederland ging het mis. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven door extreme regenval en rivieren die buiten hun oevers traden. Alleen al in Valkenburg bedroeg de financiële schade bijna een half miljard euro. "Je kan het je nu bijna niet voorstellen", vertelt Roy over die zomer. "Nu is de rivier een centimeter of dertig, veertig diep. Maar toen stond het water wel vier meter hoger."

Ongeloof

Die dag, 14 juli 2021, was de camping van de Nederlandse Roy en Mèlani volgeboekt. Het was het begin van het zomerseizoen. Wat begon met een beetje regen in de ochtend, eindigde in een stroom water die zelfs een brug verwoestte. "Sommige gasten kennen de omgeving en hadden dit nog nooit gezien", zegt Mèlani. "Ze geloofden niet dat dit kon gebeuren. Het is 200 jaar geleden dat zoiets voor het laatst is gebeurd."

Alle gasten moesten geëvacueerd worden, maar dat ging niet altijd even makkelijk. "Tegen sommige mensen moesten we heel streng zijn. We gingen de discussie niet aan. Je wilt niet het risico lopen dat er toch iemand achterblijft."

Beter voorbereid

Het lukte Roy en Mèlani met hulp van dorpsbewoners om iedereen op tijd te evacueren, maar de schade was enorm. "We hebben nog steeds geen compleet overzicht van wat het ons gekost heeft, maar ik denk dat we wel over miljoenen praten", aldus Mèlani. Bij de wederopbouw van de camping hebben de uitbaters rekening gehouden met een eventuele overstroming in de toekomst.

"Onze sanitairgebouwen zitten nu in containers en staan op vlonders. Dat is misschien niet ideaal voor de gast, maar de containers zijn makkelijk en snel weg te halen bij hoogwater. We hebben nu stroompalen en waterpalen die binnen een korte tijd zijn af te breken. Dus als er een waarschuwing wordt gegeven voor een echte overstroming, kunnen we snel afbouwen."