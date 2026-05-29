Relschoppers komen niet of laat voor de rechter, terwijl hoge pakkans en snelle berechting juist afschrikken

In Loosdrecht, IJsselstein en Apeldoorn lijkt de rust grotendeels teruggekeerd na weken van felle protesten tegen nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers. Rondom de demonstraties, eind april en begin mei, werden tientallen mensen gearresteerd. Alleen al in Apeldoorn waren dat er bijna 80.

Heftigste rellen in jaren

Drie mannen zijn veroordeeld voor het geweld in IJsselstein en Utrecht en een aantal van hen moet nog voorkomen. Maar de rest kreeg een boete. Na de grote anti-migratierellen op het Malieveld in september 2025 staat de teller op 30 veroordelingen, van de 35 mensen die zijn voorgekomen. Volgens het Openbaar Ministerie waren zo'n duizend man betrokken bij, wat zij noemen, de 'heftigste rellen in jaren'.

Dat onderzoek loopt nog altijd. Vanaf 5 juni komen tijdens speciale themazittingen opnieuw verdachten voor de rechter die volgens het OM betrokken waren bij de rellen. Oud-AIVD'er Jelle Postma van Justice for Prosperity doet onderzoek naar anti-azc demonstraties. Volgens hem is er in het vervolgen van relschoppers winst te halen. "Als je steviger gaat normeren, de pakkans vergroot en sneller berecht."

Oprechte zorgen

Postma stelt dat je een onderscheid moet maken tussen de mensen die stonden te demonstreren en de relschoppers. "Er is een deel dat graag wil demonstreren en hun zorgen kenbaar wil maken," vertelt hij. Een groep met oprechte zorgen, zoals hij die noemt. "Die moeten we ook oprecht en serieus behandelen met elkaar."

Er is ook een deel dat vooral komt om om te rellen, zegt Postma. "Wat niet wil zeggen natuurlijk dat op het moment dat het escaleert, dat de groep die eigenlijk kwam om op een vreedzame manier te demonstreren niet kan worden meegezogen in de adrenaline en het geweld wat dan ontstaat."