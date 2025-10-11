Problemen in verpleeghuizen door leegstand: 'Dit houden we niet lang vol'

"Dit is het gevolg van het beleid om meer zorg thuis aan te bieden. Van de mensen die voorheen in de verpleeghuizen kwamen, krijgt nu 25 procent de zorg thuis", zegt Bianca Buurman. Zij is voorzitter van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en hoogleraar Acute Ouderenzorg aan het Amsterdam UMC. "Het is aan de ene kant goed nieuws dat de wachtlijsten dalen dus ik vind de leegstand niet gelijk een probleem. Maar dit heeft wel gevolgen voor de zorg."

Lange wachtlijst

Op de wachtlijst staan nog wel 17.000 mensen, maar dat aantal is de afgelopen 2 jaar fors gedaald. Niet iedereen die op die lijst staat heeft volgens Buurman op korte termijn een plek in een verpleeghuis nodig. Een deel van de mensen zijn ook uit voorzorg ingeschreven. Maar het feit dat de zorg langer thuis wordt gegeven heeft ook een keerzijde.

En de gevolgen daarvan ondervinden ze in het verpleeghuis. "Doordat mensen meer zorg in de thuissituatie krijgen, komen ze in het verpleeghuis met zwaardere problematiek binnen. Het werk is er zwaarder door geworden", vertelt Buurman.

Minder snel indicatie

"Pas als er zich thuis een crisissituatie voordoet, worden mensen opgenomen", vertelt Buurman. "Dit komt ook doordat ze minder snel de indicatie krijgen om tot een verpleeghuis te worden toegelaten. 50 procent of meer gaat via een crisis het verpleeghuis of ziekenhuis in en dat is echt heel veel."

"Voor de mensen zelf én voor de druk op de zorg is dat niet wenselijk. Vooral bij dementie is dat erg slecht en gebeurt dit vaak te laat." De hoogleraar Acute Ouderenzorg pleit ervoor om dat beter te gaan regelen.

Inkomsten nodig

Ook Elzemieke van Hunnik, bestuurder van Eilandzorg, bevestigt dat de leegstand gevolgen heeft voor verpleeghuizen. "Een zorginstelling heeft inkomsten nodig en zeker een kleinere instelling, dus dit houden we niet lang vol."

"We zijn flexibel, maar ook kwetsbaar. Die kwetsbaarheid, die komt nu wel heel duidelijk naar boven."