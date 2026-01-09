Politiek verslaggever Marloes Lemsom over minderheidskabinet D66, VVD en CDA: 'De vraag is of ze afspraken kunnen maken met oppositie'

"Het is echt een unicum", zegt politiek verslaggever Marloes Lemsom over het minderheidskabinet. "Geen meerderheid in de Eerste Kamer en geen meerderheid in de Tweede Kamer." Volgens de partijleiders is het de 'politieke realiteit' die hen hier tot dwingt, ze zeggen: 'We moeten wel'. Een van de grootste uitdagingen van dit minderheidskabinet, zegt Lemsom: gaan ze genoeg steun vinden bij andere partijen? D66, CDA en VVD hebben samen namelijk maar 66 zetels. Dat zijn tien zetels te weinig voor een meerderheid.

Een groot politiek experiment

Joost Eerdmans van JA21 heeft vandaag al aangegeven zich kritisch gaan opstellen vanuit de oppositie, zegt Lemsom. En Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA ziet het minderheidskabinet als 'een groot politiek experiment'. Hij zegt dat hij de wetsvoorstellen wel op zich af ziet komen en dan bepaalt wat hij er van vindt. Lemsom besluit: "Het is nog maar helemaal de vraag of ze afspraken kunnen maken met de oppositie."