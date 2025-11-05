Paulien Cornelisse wint de NS Publieksprijs 2025 met het boek 'De verwarde cavia - terug op kantoor': 'Blij en trots'

'De verwarde cavia - terug op kantoor' kreeg 25 procent van de 133.454 stemmen en had concurrentie van vijf andere genomineerden : 'Beladen huis' van Christien Brinkgreve, 'Het huis met de palm' van Esther Verhoef, 'Liften naar de hemel' van Lex Paleaux, 'Meneer Putmans ziet het licht' van Hendrik Groen en 'De nomade' van Anya Niewierra. Samen waren dit de zes bestverkochte boeken tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025. Het publiek kon tot vanmiddag stemmen op hun favoriet.

Zachte kracht

"Ik ben blij en trots dat 'De verwarde cavia - terug op kantoor' de NS Publieksprijs heeft gewonnen en dus 'Boek van het Jaar' is", reageert Cornelisse op het winnen van de prijs waar ze drie keer eerder voor werd genomineerd.

"Ik vind het fantastisch dat de Nederlandse lezers een zachte kracht als Cavia hebben gekozen."

Kantoorroman

'De verwarde cavia - terug op kantoor' is een vervolg op het boek 'De verwarde Cavia' uit 2016. Op haar nieuwe werkplek ontmoet Caaf, die weer terug gaat naat het kantoorleven, haar nieuwe collega's. Met haar open, en regelmatig wat verwarde, blik treedt ze haar collega's dapper tegemoet. Ze merkt nu pas hoe erg ze het kantoorleven heeft gemist.

De kantoorroman is een feest der herkenning voor iedereen die ooit op een kantoor heeft gewerkt, al was het maar een vakantiebaantje. Van ongemakkelijke kantoorborrels en hardnekkige foutmeldingen in 'het systeem' tot wienermelanges en een pijnlijke ontslagronde.