Paulien Cornelisse wint de NS Publieksprijs 2025 met het boek 'De verwarde cavia - terug op kantoor': 'Blij en trots'
De winnaar van de NS Publieksprijs 2025 is bekend: 'De verwarde cavia - terug op kantoor' van schrijver Paulien Cornelisse. Dat is zojuist bekendgemaakt in EenVandaag. "Ik vind het fantastisch dat de lezers een zachte kracht als Cavia hebben gekozen."
'De verwarde cavia - terug op kantoor' kreeg 25 procent van de 133.454 stemmen en had concurrentie van vijf andere genomineerden: 'Beladen huis' van Christien Brinkgreve, 'Het huis met de palm' van Esther Verhoef, 'Liften naar de hemel' van Lex Paleaux, 'Meneer Putmans ziet het licht' van Hendrik Groen en 'De nomade' van Anya Niewierra. Samen waren dit de zes bestverkochte boeken tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025. Het publiek kon tot vanmiddag stemmen op hun favoriet.
Zachte kracht
"Ik ben blij en trots dat 'De verwarde cavia - terug op kantoor' de NS Publieksprijs heeft gewonnen en dus 'Boek van het Jaar' is", reageert Cornelisse op het winnen van de prijs waar ze drie keer eerder voor werd genomineerd.
"Ik vind het fantastisch dat de Nederlandse lezers een zachte kracht als Cavia hebben gekozen."
Kantoorroman
'De verwarde cavia - terug op kantoor' is een vervolg op het boek 'De verwarde Cavia' uit 2016. Op haar nieuwe werkplek ontmoet Caaf, die weer terug gaat naat het kantoorleven, haar nieuwe collega's. Met haar open, en regelmatig wat verwarde, blik treedt ze haar collega's dapper tegemoet. Ze merkt nu pas hoe erg ze het kantoorleven heeft gemist.
De kantoorroman is een feest der herkenning voor iedereen die ooit op een kantoor heeft gewerkt, al was het maar een vakantiebaantje. Van ongemakkelijke kantoorborrels en hardnekkige foutmeldingen in 'het systeem' tot wienermelanges en een pijnlijke ontslagronde.
'Humor en herkenning'
"Paulien weet als geen ander mensen samen te brengen met taal", reageert Eveline Aendekerk op de winst van de schrijver. Aendekerk is directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, dat de verkiezing organiseert.
"Ze maakt van die alledaagse gebeurtenissen pareltjes van humor en herkenning."
Schrijver en cabaretier
Prijswinnaar Cornelisse (49) is schrijver en cabaretier. Ze schrijft columns voor de Volkskrant en is medeoprichter van het verhalenplatform Echt Gebeurd. Dit jaar maakte ze haar debuut als juryvoorzitter bij het televisieprogramma 'De slimste mens'.
Cornelisse is ook schrijver van de geprezen boeken 'Taal is zeg maar echt mijn ding', 'En dan nog iets', 'Taal voor de leuk' en 'Japan in honderd kleine stukjes'. Ook schreef ze dit jaar het Boekenweekessay 'Hèhè', over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben.
NS Publieksprijs
Als winnaar van de NS Publieksprijs ontvangt Cornelisse, naast een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman, 7.500 euro aan prijzengeld en een mediacampagne op de schermen in NS-treinen.
De Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wordt sinds 1987 uitgereikt, in de eerste jaren nog als oeuvreprijs. Vorig jaar won Adriaan van Dis de prijs met zijn boek 'Naar zachtheid en een warm omhelzen'. In 2023 won Anya Niewierra met het boek 'De Camino'.