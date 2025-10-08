Dit zijn de 6 genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs 2025

Welk boek krijgt de meeste stemmen van het publiek en wint de NS Publieksprijs 2025? Dit zijn de zes genomineerde boeken.

Er kan tot en met woensdag 5 november gestemd worden voor de NS Publieksprijs

De boeken die kans maken op de publieksprijs zijn, in alfabetische volgorde, 'Beladen huis' van Christien Brinkgreve, 'Het huis met de palm' van Esther Verhoef, 'Liften naar de hemel' van Lex Paleaux, 'Meneer Putmans ziet het licht' van Hendrik Groen, 'De nomade' van Anya Niewierra en 'De verwarde cavia - terug op kantoor', van Paulien Cornelisse. 'Beladen huis' van Christien Brinkgreve Na de dood van haar man begint de vrouw met het opruimen van hun huis, dat overwoekerd is geraakt met spullen maar ook met zwaarmoedigheid. Met het opruimen van het huis, kamer voor kamer, ontstaat ook weer ruimte in haar gevoelens voor haar overleden man. Een indringend portret van liefde, verlies en de zoektocht naar jezelf binnen relaties en rollen. "Het gaat ook erg veel over mijzelf", vertelt schrijver Brinkgreve.

Christien Brinkgreve over Beladen huis

'Het huis met de palm' van Esther Verhoef Tijdens een terugreis naar Nederland wordt Ellis onverwacht opgenomen in een Frans ziekenhuis. Daar ontmoet ze Sophie, een vrouw die haar helpt, maar niet helemaal te vertrouwen lijkt. Wat begint als hulp, verandert langzaam in een benauwende situatie vol geheimen, manipulatie en psychologische spanning. "Als ik deze prijs zou winnen dan ga ik natuurlijk door m'n dak", vertelt Verhoef over de nominatie.

Esther Verhoef over Het huis met de palm

'Liften naar de hemel' van Lex Paleaux De 16-jarige Quinten wordt door zijn ouders, die ten einde raad zijn als hij weer een verkeerde afslag neemt, naar een afgelegen gebied in Canada gestuurd. Hij komt in een streng religieuze gemeenschap terecht waar hij zich staande moet zien te houden. Toch blijft Quinten de wereld met een open blik bekijken, hij sluit zelfs onverwachte vriendschappen. Het boek won eerder dit jaar de Nederlandse Boekhandelsprijs. "Het draait erom dat je uit elke negatieve situatie iets moois probeert te halen", vertelt de schrijver over zijn boek.

Liften naar de hemel van Lex Paleaux

'Meneer Putmans ziet het licht' van Hendrik Groen Geert Putmans beloofd zijn moeder op haar sterfbed dat hij iets van het leven gaat maken en daarom besluit hij een reis te maken naar het noorderlicht. Als het maanden later zo ver is en hij in de bus stapt met zijn medereizigers, vraagt hij zich af waar hij aan begonnen is. Gedurende zijn reis leef je mee met de hoofdpersoon waarbij er geen weg meer terug is. "Alle onderwerpen waar hij over schrijft zijn een succes in de winkel", vertelt boekenhandelaar Menno Daamen over schrijver Hendrik Groen.

Meneer Putmans ziet het licht van Hendrik Groen

'De nomade' van Anya Niewierra Olga zorgt voor haar dementerende vader en denkt dat ze geen familie meer heeft. Als hij verwarde herinneringen deelt, begint ze te twijfelen aan haar verleden. Een zoektocht naar haar roots leidt tot een schokkend familiegeheim in Oost-Europa. "Het was heel intens om te schrijven", vertelt schrijver Niewierra over het boek.

Anya Niewierra over De nomade

'De verwarde cavia - terug op kantoor' van Paulien Cornelisse Cavia, ook wel Caaf genoemd, gaat weer terug naar het kantoorleven. Op haar nieuwe werkplek ontmoet Caaf ook haar nieuwe collega's, ze heeft dit leven heeft gemist. Het boek is een vervolg op De verwarde Cavia en een feest der herkenning voor iedereen met een kantoorbaan, ook al was dat maar een vakantiebaantje. "De situaties in het boek zijn zo herkenbaar, dat je meteen in het verhaal zit", vertelt boekhandelaar Amin Usman.