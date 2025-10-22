Oud-stuntvliegtuig helpt Oekraïne drones uit de lucht te halen: 'Goedkope manier om drones onschadelijk te maken'

Het is geen vliegtuig met de nieuwste technieken aan boord, maar wel een heel effectief wapen om drones uit de lucht te halen. Vrijwilliger Patrick legt uit hoe het werkt: "Ze stijgen op als ze een signaal krijgen dat er een wolk met drones aankomt. Als ze in de lucht zijn met 250 kilometer per uur gaat de cockpit open. De piloot zit voorin, achterin zit de 'gunner', en die schiet vanaf een afstand van 50 tot 100 meter met een wapen de drones uit de lucht. Als je dit zou doen met afweergeschut vanaf de grond is het veel duurder."

Heel effectief

Volgens oprichter Jaap Scholten van de stichting Protect Ukraine is het een hele effectieve manier om drones uit de lucht te halen: "Het is een methode die eigenlijk komt uit de Eerste Wereldoorlog, maar in Oekraïne zijn de vliegtuigen verantwoordelijk voor het neerhalen van 10 procent van de Shahed drones. Dat is gigantisch, dat betekent dus dat ze honderden levens redden van mensen."

"De Shahed drones zijn de drones die uit Iran komen, die grote monsters die op steden worden afgevuurd die flatgebouwen en ziekenhuis en alles opblazen en veel burgerdoden veroorzaken." Vertelt Scholten

'Ook medische spullen gebracht'

Een van de stuntvliegtuigen is een JAK-52, dit vliegtuig werd oorspronkelijk gebruikt om piloten van de Sovjet-Unie te trainen en werd de laatste jaren gebruikt in Engeland als stuntvliegtuig. "We hebben dit vliegtuig gekocht voor 78.000 euro, dat is dus echt helemaal niks", vertelt Scholten. "We zijn ook druk bezig om te kijken of we er nog meer aan kunnen schaffen."

Het is het eerste vliegtuig dat Protect Ukraine aan Oekraïne schenkt, maar in verschillende transporten bracht de hulporganisatie al ander materieel dat door het Oekraïense leger gebruikt wordt om zichzelf te verdedigen. "We hebben eerder auto's, motoren, aquadrones, maar ook medische spullen gebracht. Maar nu een vliegtuig erbij, vind ik echt te gek."