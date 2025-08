Opnieuw geen vrouw op de SGP-kandidatenlijst: 'Als dit een islamitische partij zou zijn, zou het land te klein zijn'

Duidelijkheid over waarom het bestuur van de SGP ervoor heeft gekozen om Janse niet op de kandidatenlijst te zetten blijft uit. "Dat ik geen uitleg krijg, vind ik echt frustrerend", vertelt ze. "We zouden het nog een keer kunnen vragen, maar ik heb daar weinig verwachtingen van, dat die uitleg komt." Geen vrouw op SGP-lijst Of het zou kunnen liggen aan dat ze een vrouw is? Daar wil Janse niet te lang over nadenken. "Ze zeggen dat geslacht geen selectiecriterium is, dat staat ook keurig op papier. Dus ja, ik moet het doen met wat me wordt verteld." "Ik kan een partijtje gaan gissen, maar dat heeft geen zin." Zelf is de politica dus bereid om het voor nu te laten rusten. Op lokaal niveau zijn er namelijk wel al vrouwen raadslid van de Christelijke partij. "Ook die zijn teleurgesteld, net als ik."

Nederland te tolerant? Maar op landelijk niveau wil het dus nog niet lukken, wat betekent dat ook bij opkomende Tweede Kamerverkiezingen geen vrouw op de kandidatenlijst van de SGP zal staan. Dit tot groot ongenoegen van Bureau Clara Wichmann, dat zich inzet voor gendergelijkheid en de minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark nu oproept om actie te ondernemen. "Het interessante van de Nederlandse maatschappij is dat we toleranter zijn richting de SGP", merkt Tom Barkhuysen op als advocaat van het bureau. "Een partij die al heel lang in het parlement zit en vanuit een christelijke traditie werkt." 'Niet met twee maten meten' Dat zou volgens hem een andere verhaal zijn als het bijvoorbeeld om een islamitische partij zou gaan die geen vrouwen op de kandidatenlijst zou zetten. "Ik denk dat de wereld te klein zou zijn als er een partij op grond van het islamitisch geloof zou zeggen dat ze geen vrouwen op de lijst zouden zetten omdat de Koran dat niet toestaat." Het bureau verzoekt om deze reden dan ook dat 'de minister iets doet om dit meten met twee maten uit te bannen'. "De staat moet ervoor zorgen dat vrouwen daadwerkelijk toegang hebben tot politieke partijen. Daarom roepen we de minister op om er iets aan te doen."

SGP mag niet discrimineren In 2010 oordeelde de Hoge Raad al dat de SGP niet mag discrimineren en dat er geen blokkades mogen zijn voor vrouwen om de politiek in te gaan. De Staat zou dan ook moeten garanderen dat dat gebeurt. De hoop van het bureau is nu dan ook is dat de minister de Wet Politieke Partijen nog zo zou willen aanpassen, vertelt de advocaat. Als het aan hen ligt moeten partijen die bepaalde groepen weren van hun kieslijsten, niet mee kunnen doen aan de verkiezingen. 'Vrouw op de lijst nog een stap te ver' Al met al vind Janse het jammer, dat dat eerdere oordeel er tot nu toe niet heeft geleid dat ze op de lijst is te komen staan. Maar ze voelt zich niet in de steek gelaten door haar partij, legt ze uit. "Ik word gewoon als raadslid, wat ik nu ben gewoon, volop ondersteund. Dus daar voel ik me gewoon thuis in de partij. Goed georganiseerd, goede samenwerking." "Maar ja, kennelijk is een vrouw op de lijst zetten nu nog een stap te ver", zegt ze tot slot.