Op vakantie met je ex? Daphne doet het met liefde voor haar dochter

Stel je voor: je gaat een weekje op vakantie met je dochter. En je ex? Die komt ook. Waar het voor sommigen misschien klinkt als een nachtmerrie, kiest Daphne er juist bewust voor. "We doen dit voor haar."

Volle aandacht voor je kind, mooie plekken bezoeken en even echt tijd voor jezelf. Net als veel mensen is dat hoe vakantie er voor Daphne Hieltjes (36) uitziet. Maar iemand die op zo'n moment niet kan ontbreken, dat is de vader van haar kind en tegelijkertijd haar ex. En dus blijft ook hij een paar nachtjes slapen tijdens haar vakantie met haar dochtertje. Papa en mama samen "Je merkt gewoon dat ze het heel leuk vindt, dat papa ook een paar dagen komt. En dat papa en mama samen zijn. Ze wordt er echt heel vrolijk van", begint Daphne over haar dochtertje van 3,5 jaar oud. "Voor haar is het natuurlijk ook heel normaal." En zo gek is dat niet, want het is pas 1,5 jaar geleden dat Daphne en haar ex na 20 jaar besloten een punt te zetten achter hun relatie. Haar dochter was toen 2. "Het is een clichéverhaal, hoor", zegt ze. "We zijn uit elkaar gegroeid." De twee waren sinds haar 15de en zijn 16de bij elkaar. "Ja, na zoveel jaar... Je bent natuurlijk heel jong samen en dan kun je naar elkaar toe groeien maar in ons geval gebeurde het tegenovergestelde."

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Zoektocht Iedereen die gescheiden is, weet: daarna begint het uitzoekwerk. Het leven dat je samen hebt opgebouwd wordt ineens heel anders. "Dat was wel een zoektocht", blikt Daphne terug. "Als je zo lang samen bent, dan ben je toch een soort één met die persoon. Dat gaat heel onbewust, omdat je toch samen bent opgegroeid."

Als je zo lang samen bent, dan ben je toch een soort één met die persoon. Daphne Hieltjes over de relatie met haar ex

Plotseling moesten Daphne en haar ex nadenken over dingen die ze normaal gesproken vrijwel altijd samen deden. Zoals vakanties. "We hebben samen veel reizen gemaakt, naar Bali en Thailand. En ook nog met ons dochtertje erbij zijn we naar Bali geweest. Dat was altijd heel fijn, ook toen het al niet meer was wat het was. Toen werd het net als met een vriend op vakantie gaan." Vakantie als afsluiting Op het moment dat de twee besloten uit elkaar te gaan, stond er zelfs nog een vakantie naar Spanje op de planning. "Dat was een paar weken nadat we de knoop door hadden gehakt. Onze omgeving wist het toen nog niet eens." "Het voelde als een soort afsluiting", blikt Daphne terug. "En daardoor ook emotioneel. Het voelde wel een beetje als: oké, dit is dan officieel de laatste vakantie samen als gezin." Al was toen al wel duidelijk te merken dat ze niet meer als koppel op vakantie waren. "We namen automatisch al meer afstand van elkaar." Eens per jaar samen Vakantie was dus ook een van de dingen die de twee bespraken toen het ging over hoe hun leven en ouderschap er na de scheiding uit kwamen te zien. "We hadden toen besproken: we willen sowieso nog dingen samen doen, daagjes met onze dochter. Dat was het plan. En toen kwam ook het idee: misschien is het ook wel fijn voor haar om één keer per jaar zoiets te blijven doen", legt de moeder uit. "Niet alle vakanties, maar in ieder geval één vakantie gedeeltelijk samen." Dus toen zij in april besloot een weekje weg te boeken naar een vakantiepark in Groenlo, voelde het niet meer dan normaal om te vragen: 'Wil je een paar dagen komen?' "Toen zei hij direct al: 'Dat lijkt me leuk.'"

Vertrouwd en normaal Voor de buitenwereld zou het waarschijnlijk hebben geleken alsof Daphne en haar ex gewoon nog bij elkaar waren, als ze over het bungalowpark liepen. "Het voelde ook gewoon heel normaal, heel vertrouwd. Eigenlijk praten we hetzelfde met elkaar en doen we hetzelfde als toen we bij elkaar waren." Het verschil zit 'm dan ook echt meer in het gevoel. "Het voelt meer alsof ik met een heel goede vriend of een broer ben. Heel normaal en natuurlijk, maar niet zoals het zou voelen als koppel." Gesprekken in de avond De dagen waren gevuld met zwemmen, naar de speeltuin gaan en vooral volle focus op hun kind. En 's avonds als zij sliep? Dan was het tijd om even de diepte in te gaan. "We zien elkaar eigenlijk nooit zonder onze dochter dus dit was een fijn moment om gewoon over dingen te praten: hoe gaat het nu? Hoe gaat het met onze dochter? Hoe ervaar jij los van elkaar leven en hoe ervaar ik het?" "Dat was niet gepland, maar het was wel fijn dat we ook daarover even echt konden praten", voegt ze daaraan toe. En na 3 dagen, was het ook weer goed geweest, vertelt ze. "Het was prima op die manier."

Bron: Daphne Hieltjes De ex en dochter van Daphne op vakantie

Eigen ouders Dat dit bij hen kan, voelt voor Daphne eigenlijk als iets heel normaals. "Ik heb het voorbeeld meegekregen van mijn eigen ouders. Die zijn ook uit elkaar gegaan en zijn nog hele goede vrienden. Ik heb er helemaal geen slechte herinnering aan dat zij gescheiden zijn, juist het tegenovergestelde omdat ze het op zo'n fijne manier deden." Inclusief vakantie. "Ook zij zijn op het begin nog een keertje samen op vakantie gegaan", vertelt ze. "En ik weet zeker, als ik het ze nu zou voorstellen, dat ze het zo weer zouden doen." Het is een voorbeeld dat Daphne ook graag weer aan haar dochter meegeeft. "Uiteindelijk heb je gewoon nog liefde naar elkaar toe, ook al ben je geen partners meer. Je bent wel 20 jaar samen geweest." Reacties op het internet Voor haar heel natuurlijk, dus. En de omgeving van het voormalige stel reageerde ook meteen positief. "Maar ik krijg soms ook wel onbegrip, hoor", zegt Daphne, die op social media over haar scheiding deelt. "Onbekenden op het internet hebben wisselende reacties."

'Waarom ben je dan uit elkaar gegaan, als je het zo goed met elkaar kan vinden?', noemt ze als voorbeeld. "In het begin vond ik dat wel lastig", geeft Daphne toe. "Ik twijfel er niet aan dat dit de juiste keuze voor ons was. Maar tuurlijk denk je dan weleens: is dit dan wel normaal? Maar wij zijn los van elkaar gelukkig en mijn dochter oogt gelukkig, dus wat is dan uiteindelijk het probleem als we het op deze manier doen?"