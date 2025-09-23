Bron: EenVandaag
Ook in Uden wordt crisis in asielopvang onhoudbaar, waarschuwt burgemeester: 'We staan er helemaal alleen voor'
Het demissionair kabinet schuift oplossingen voor de opvang van asielzoekers voor zich uit. Daardoor blijven burgemeesters en wethouders achter met de gevolgen. Dat is volgens hen een onmogelijke spagaat.
Vandaag sturen burgemeesters een gezamenlijke noodkreet naar politiek Den Haag: 'Geef ons rugdekking'. Gemeenten zitten klem tussen de Haagse plicht en de woede van de lokale bevolking. Ook de burgemeester van Uden zit met de handen in het haar.