Ook in 2026 nog veel onzekerheid voor inwoners Moerdijk: 'Gaat me enorm aan het hart'

Er werd al 10 jaar over gepraat: het Brabantse dorp Moerdijk moet ruimte maken voor nieuwe energie-infrastructuur. Zo'n 2 maanden geleden leek de kogel door de kerk, de bewoners moesten voor 2035 vertrekken. Maar nu zit dat misschien toch anders en dus moeten Moerdijkers nog een half jaar wachten tot er écht duidelijkheid is over hun toekomst.

Slapeloze nachten

De 1.100 bewoners van het dorp blijven na het besluit van het Rijk en de provincie in opperste verwarring achter. Want deze hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven heeft geen idee hoe en waar ze hun leven straks voort moeten zetten.

Zoals Ilse Jansen. Zij heeft 3 jaar geleden met haar partner een vrijstaand huis gekocht in het dorp. De renovatie van het huis was net af toen het nieuws kwam dat het dorp weg moest. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad", vertelt ze. "We wilden hier samen oud worden. Het is ons droomhuis. Maar ik probeer de knop om te zetten, we zijn gezond en we hebben alle twee werk."