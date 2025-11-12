Dat Moerdijk verdwijnt, raakt inwoners diep: 'Wil niet strijden voor een leefbaar dorp dat geen toekomst heeft'
In het Brabantse dorp Moerdijk is de schok groot: het hele dorp dreigt te verdwijnen door de komst van meer industrie. Veel inwoners voelen zich overvallen en in de steek gelaten door hun gemeente, de provincie en het Rijk.
Het plan is dat de 1.100 dorpsbewoners nog de komende jaren kunnen blijven wonen in het dorp. In 2028 begint de bouw van nieuwe energiestations in het gebied die in 2033 af moeten zijn. De plannen moeten nog wel goedgekeurd worden door de gemeente, provincie en de Rijksoverheid.