Onze afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven is gevaarlijk in een handelsoorlog: 'Ze kunnen je hele organisatie digitaal uitschakelen'

"En als in de VS iemand met het verkeerde been uit bed stapt, kunnen ze je hele organisatie digitaal uitschakelen. Dat is geen sciencefiction, het is al gebeurd, onder meer bij het Internationaal Strafhof. De hoofdaanklager kon op een ochtend zijn mail en documenten niet meer openen. Gewoon afgesloten."

Hubert doelt onder meer op de Cloud Act, een Amerikaanse wet die techbedrijven verplicht toegang te verlenen tot hun data, ook als die fysiek staat opgeslagen in een ander land. "Zelfs als de server gewoon in Zoetermeer staat, mogen de Amerikanen die data opvragen."

"En wat als dat ene bedrijf morgen zegt: we stoppen ermee? Dan hebben we niks. Dat is toch geen houdbare situatie?" Belonje zegt dat het niet om symbolisch verzet gaat. "Dit gaat over digitale veiligheid, over continuïteit van overheidsdiensten. Paspoorten, uitkeringen, communicatie met burgers en nog meer. Dan wil je niet afhankelijk zijn van een buitenlandse macht."

Dat de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie en digitale diensten ons kwetsbaar maakt, begint op steeds meer plekken in Nederland door te dringen. Remco Belonje is burgerraadslid voor de PvdA in Gouda en stelde vragen over de afhankelijkheid van Microsoft. "Toen ik las dat álle Nederlandse gemeenten daarvan afhankelijk zijn, dacht ik: verrek, is dat bij ons ook zo?"

Op zoek naar alternatieven

Gouda onderzoekt nu welke alternatieven er zijn en wat het betekent als die moeten worden geïmplementeerd. Volgen hoofd ICT Nico Sijrier is zo'n overgang een complex en langdurig proces. "We hebben contracten, onze mensen zijn getraind in deze software, we zijn afhankelijk in onze hele bedrijfsvoering. Een overstap regel je niet in een paar maanden."

Voor nu is echter nog geen alternatief voorhanden. "We gaan in kaart brengen welke afhankelijkheden er precies zijn. Niet alleen van Microsoft, maar ook van andere Amerikaanse leveranciers", zegt Sijrier.

Digitale soevereiniteit is mogelijk

Dat het anders kan, laat de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein zien. Daar zijn ze onder leiding van minister voor Digitalisering Dirk Schrödter zes jaar geleden begonnen met een enorme operatie: helemaal af van Amerikaanse software. Inmiddels werken tienduizenden ambtenaren dagelijks met LibreOffice, Thunderbird en Nextcloud.

Dat zijn zogenoemde 'open source'-oplossingen. Software die je vrij mag gebruiken, aanpassen en delen. In plaats van dat je vastzit aan één bedrijf, zoals Microsoft, kan de gebruiker zelf kiezen wie de software beheert of helpt bij problemen. Het is vaak goedkoper, en je houdt er zélf de controle over systemen en data mee.