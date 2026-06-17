Omstreden huisarts schreef verkeerd medicijn tegen corona voor en wordt nu verhoord in parlementaire enquête: dit is waarom
De parlementaire enquête over de coronacrisis richt zich vandaag op een opmerkelijke tegenstem uit die tijd. Huisarts Rob Elens schreef een middel voor dat volgens de wetenschap niet werkte en werd daarvoor beboet.
Hoe bepaal je als commissie wie je als getuige wilt horen? De Limburgse huisarts Rob Elens was in de coronaperiode zeer kritisch op het coronabeleid en in die periode al omstreden.
Wondermiddel volgens Trump
Elens stond voor een alternatieve behandelmethode, waarbij hij patiënten onder andere hydroxychloroquine voorschreef, een medicijn tegen malaria. Ook weigerde hij mensen te vaccineren als ze een door hem opgestelde brief met de risico's niet wilden ondertekenen.
Het anti-malariamiddel werd in de coronatijd ook Amerikaanse president Donald Trump aangeprezen als wondermiddel. Maar destijds was de wetenschappelijke consensus al dat het middel niet werkte tegen corona. Het roept de vraag op hoe je als enquêtecommissie bepaalt wie je als getuige wilt horen.
Kritische geluiden
"Wij kijken als coronacommissie ook nadrukkelijk hoe er met andere geluiden is omgegaan", reageert enquête-voorzitter Daan de Kort. "Wat onderdeel is van onze opdracht is: 'hoe is er omgegaan met kritische geluiden in die coronatijd?' Was het kabinet, was de Kamer daar ontvankelijk voor? Daarom is hij onder andere opgeroepen."
In totaal worden in 9 weken tijd 47 mensen gehoord, waarvan een aantal getuigen meerdere keren op verschillende thema's. Maar voordat iemand wordt verhoord, heeft de enquêtecommissie al veel vooronderzoek gedaan. Ruim 1 miljoen documenten zijn doorgespit en er zijn 89 voorgesprekken gevoerd. Op basis van die selectie wordt door de commissie bepaald wie onder ede wordt gehoord.
Opdracht
Voorzitter De Kort: "We hebben oprecht de opdracht, en de hele Kamer heeft daarmee ingestemd, om te kijken naar die coronakritische geluiden. Elens was een duidelijk voorbeeld daarvan. Dat geldt ook voor Maurice de Hond, en dat geldt ook voor Mona Keijzer, die in het kabinet heel kritisch was en ontslagen is."
De parlementaire enquêtecommissie onderzoekt negen weken lang hoe kabinet én Tweede Kamer hebben gehandeld tijdens de coronacrisis. Gekeken wordt naar de besluiten die zijn genomen, de afwegingen daarachter en de gevolgen voor de zorg en de grondrechten. Maar het gaat ook over de vraag of de Tweede Kamer zelf wel kritisch genoeg is geweest op de regering. Deze week staat de 'impact op de zorg' centraal.
De rol van voormalig minister De Jonge
De rol van voormalig zorgminister Hugo de Jonge is ook opvallend. Volgens het Centraal Tuchtcollege drong hij bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan op stevig optreden tegen Elens vanwege zijn uitingen. De arts trok op sociale media de werking van coronavaccins in twijfel, bijvoorbeeld. Later bleek dat door deze inmenging van minister De Jonge de huisarts van het Tuchtcollege een berisping kreeg, dat is een strenge terechtwijzing. Later werd bepaald dat een waarschuwing, een lichter middel, meer op de plaats was geweest.
Het optreden van De Jonge woog mee bij de beslissing om de eerdere berisping terug te brengen tot een waarschuwing. Mogelijk komt dit woensdag ook aan bod tijdens het verhoor.
'Kijk en hoor'
De verhoren starten vandaag om 10.00 uur. De eerste die moet getuigen is microbioloog en veldepidemioloog Amrish Baidjoe, die inmiddels werkt bij Artsen zonder Grenzen. Met een groep andere wetenschappers richtte hij tijdens de coronaperiode het Red Team op, dat onafhankelijk op eigen gezag meedacht over het indammen van het virus. Aanvankelijk pleitte zijn team juist voor veel strengere maatregelen.
Het verhoor met huisarts Rob Elens start om 14.00 uur. Dan wordt naar verwachting meer duidelijk over de motivatie van de parlementaire enquête-commissie om hem te verhoren. "Ik zou zeggen kijk het verhoor en dan hoort u welke vragen de commissie heeft", aldus commissievoorzitter De Kort.