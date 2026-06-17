Omstreden huisarts schreef verkeerd medicijn tegen corona voor en wordt nu verhoord in parlementaire enquête: dit is waarom

Hoe bepaal je als commissie wie je als getuige wilt horen? De Limburgse huisarts Rob Elens was in de coronaperiode zeer kritisch op het coronabeleid en in die periode al omstreden.

Wondermiddel volgens Trump

Elens stond voor een alternatieve behandelmethode, waarbij hij patiënten onder andere hydroxychloroquine voorschreef, een medicijn tegen malaria. Ook weigerde hij mensen te vaccineren als ze een door hem opgestelde brief met de risico's niet wilden ondertekenen.

Het anti-malariamiddel werd in de coronatijd ook Amerikaanse president Donald Trump aangeprezen als wondermiddel. Maar destijds was de wetenschappelijke consensus al dat het middel niet werkte tegen corona. Het roept de vraag op hoe je als enquêtecommissie bepaalt wie je als getuige wilt horen.

Kritische geluiden

"Wij kijken als coronacommissie ook nadrukkelijk hoe er met andere geluiden is omgegaan", reageert enquête-voorzitter Daan de Kort. "Wat onderdeel is van onze opdracht is: 'hoe is er omgegaan met kritische geluiden in die coronatijd?' Was het kabinet, was de Kamer daar ontvankelijk voor? Daarom is hij onder andere opgeroepen."

In totaal worden in 9 weken tijd 47 mensen gehoord, waarvan een aantal getuigen meerdere keren op verschillende thema's. Maar voordat iemand wordt verhoord, heeft de enquêtecommissie al veel vooronderzoek gedaan. Ruim 1 miljoen documenten zijn doorgespit en er zijn 89 voorgesprekken gevoerd. Op basis van die selectie wordt door de commissie bepaald wie onder ede wordt gehoord.