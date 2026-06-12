Oud-premier Mark Rutte onder ede verhoord over coronabeleid: 'Je zag dat hij zich goed voorbereid had op de belangrijkste vraag'

De coronacrisis riep, zeker in het begin van de virusuitbraak, ook in het kabinet 'grote emoties' op, zei Rutte tijdens zijn eerste verhoor. Verder wilde de oud-premier er niet veel meer over zeggen 'omdat dit de vertrouwelijkheid van de gesprekken raakt'. Wel leidden de genomen maatregelen volgens hem tot spanningen in de regering, zeker toen de crisis steeds langer duurde.

'Een brede weging'

Politiek commentator Marloes Lemsom was bij het verhoor van Rutte in de Tweede Kamer. Haar viel op dat hij meteen vanaf het begin dezelfde term gebruikte: 'een brede weging'. "Rutte was zich heel erg bewust van de belangrijkste vraag voor hem: heeft hij genoeg rekening gehouden met andere dingen dan alleen gezondheid?"