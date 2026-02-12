NVWA reageert op kritiek over traag onderzoek speelzand met asbest: 'Kunnen geen actie ondernemen op basis van verhaal in krant'

Nu uit onderzoek in laboratoria blijkt dat er nog veel meer speelzand vervuild is met de giftige stof asbest, komt toezichthouder NVWA (de Nederlandse- Voedsel en Warenautoriteit) steeds meer onder vuur te liggen. Want volgens critici had de toezichthouder veel eerder moeten waarschuwen voor het gevaar van dit speelzand. Het gaan dan om het gekleurde 'magische' kinetische of magnetische speelzand. Het is nog niet duidelijk welk product precies wel of niet gevaarlijk is, volgens de NVWA.

En waarom is er nog geen terugroepactie van alle soorten speelzand gedaan?

Pas onderzoek als producent zelf melding doet

Woordvoerder van de NVWA, Steven van Santen, stelt dat de toezichthouder niet in actie kan komen op basis van berichtgeving in de media. "We zien ook de berichten in de media dat er nu in verschillende soorten speelzand asbest is gevonden. Het vervelende is dat we niet op basis van een verhaal in de krant - berichtgeving van derden - heet dat, kunnen optreden."

Hij legt uit waarom. "De wet schrijft voor dat we alleen spullen uit de winkels kunnen terugroepen als de producent (de maker, de ontwikkelaar, red.) zelf heeft gemeld dat er een probleem is of als we het zelf op basis van onderzoek hebben geconstateerd."

Kinderopvang ontevreden

Woordvoerder en voorzitter van BOinK Gjalt Jellesma vertegenwoordigt ouders van jonge kinderen. Hij is niet te spreken over de manier van handelen van de NVWA. Een groot deel van de kinderopvangbranche heeft uit eigen initiatief vorige week al het speelzand veilig opgeborgen.

De kinderopvangbranche is erg ontevreden over de in hun ogen weinig pro-actieve houding van de NVWA. Zeker nu bekend is dat hun onderzoek naar het asbest nog wel enkele weken kan gaan duren.