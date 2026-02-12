NVWA reageert op kritiek over traag onderzoek speelzand met asbest: 'Kunnen geen actie ondernemen op basis van verhaal in krant'
De problemen met door asbest vervuild speelzand zijn groter dan gedacht. Maar toezichthouder NVWA herkent zich niet in de kritiek dat ze laks zouden hebben gehandeld. "Wij zijn vorig jaar al gestart met het opzetten van een onderzoek."
Nu uit onderzoek in laboratoria blijkt dat er nog veel meer speelzand vervuild is met de giftige stof asbest, komt toezichthouder NVWA (de Nederlandse- Voedsel en Warenautoriteit) steeds meer onder vuur te liggen. Want volgens critici had de toezichthouder veel eerder moeten waarschuwen voor het gevaar van dit speelzand. Het gaan dan om het gekleurde 'magische' kinetische of magnetische speelzand. Het is nog niet duidelijk welk product precies wel of niet gevaarlijk is, volgens de NVWA.
En waarom is er nog geen terugroepactie van alle soorten speelzand gedaan?
Pas onderzoek als producent zelf melding doet
Woordvoerder van de NVWA, Steven van Santen, stelt dat de toezichthouder niet in actie kan komen op basis van berichtgeving in de media. "We zien ook de berichten in de media dat er nu in verschillende soorten speelzand asbest is gevonden. Het vervelende is dat we niet op basis van een verhaal in de krant - berichtgeving van derden - heet dat, kunnen optreden."
Hij legt uit waarom. "De wet schrijft voor dat we alleen spullen uit de winkels kunnen terugroepen als de producent (de maker, de ontwikkelaar, red.) zelf heeft gemeld dat er een probleem is of als we het zelf op basis van onderzoek hebben geconstateerd."
Kinderopvang ontevreden
Woordvoerder en voorzitter van BOinK Gjalt Jellesma vertegenwoordigt ouders van jonge kinderen. Hij is niet te spreken over de manier van handelen van de NVWA. Een groot deel van de kinderopvangbranche heeft uit eigen initiatief vorige week al het speelzand veilig opgeborgen.
De kinderopvangbranche is erg ontevreden over de in hun ogen weinig pro-actieve houding van de NVWA. Zeker nu bekend is dat hun onderzoek naar het asbest nog wel enkele weken kan gaan duren.
"Duurt nog een paar weken"
De woordvoerder van de NVWA legt uit waarom dat onderzoek nog een paar weken kan duren en begrijpt de ontevredenheid vanuit de kinderopvangbranche. Van Santen: "Ik snap heel goed dat dit lang klinkt voor ouders. We zijn in december al een onderzoek gestart naar aanleiding van signalen uit Australië."
Hij gaat verder: "We doen nu een grootschalig onderzoek. Dus dat is niet simpelweg een paar zakjes opsturen naar het laboratorium. Hoe nuttig de informatie ook is die het AD heeft verzameld. Maar wij moeten echt een complete analyse maken. Dat kost tijd."
Advies: gebruik even geen speelzand
Tot die tijd is het advies aan ouders en kinderdagverblijven duidelijk. Van Santen: "Het advies is heel helder. Gebruik even geen speelzand. Daar verandert niks aan."
"Als het onderzoek straks klaar is, dan kunnen we heel duidelijk maken: 'Het zit in dit of dit specifieke product'."