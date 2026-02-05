Asbest in speelzand al langer bekend, maar toezichthouder NVWA greep niet in: 'Hadden proactiever kunnen handelen'

In speelzand voor kinderen dat ook in Nederland te koop is, is kankerverwekkende asbest aangetroffen. Uit onderzoek in opdracht van het AD blijkt dat de helft van de 12 producten met speelzand die werden getest, de schadelijke vezels bevat.

Niet-hechtgebonden asbest

Het gaat om producten die onder meer via de grote webwinkels Top1Toys, Bol.com, Amazon en AliExpress zijn aangeboden. Inmiddels zijn bij een deel van de winkels de schadelijke producten uit de handel gehaald.

Het AD liet 12 speelproducten met zand onderzoeken door het gespecialiseerde Nomacon Asbestlaboratorium. In 6 van de geteste producten werd asbest aangetroffen. Het gaat om zogenoemde niet-hechtgebonden asbest, een vorm die makkelijk vrijkomt en dan kan worden ingeademd.

2 tot 5 procent asbest

Volgens het AD gaat het om verschillende soorten speelgoed, waaronder zandtafels en knutselsets waarmee kinderen zandschilderijen maken.

In drie van de onderzochte zandtafels bestond het zand voor 2 tot 5 procent uit asbest. Ook in twee creatieve knutselsets werd asbest gevonden, zij het in iets lagere concentraties.