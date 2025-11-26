Waarom EU met strengere regels komt voor gevaarlijke stoffen in speelgoed

Het Europees Parlement komt met strengere regels voor de veiligheid van speelgoed. Het verbod op kinderspeelgoed met gevaarlijke stoffen wordt namelijk verder uitgebreid. Veel van de producten uit het buitenland voldoen nu niet aan de voorwaarden.

De strengere regels zijn hard nodig. Uit steeds meer onderzoek blijkt namelijk dat speelgoed dat is gekocht op niet-Europese webshops zoals Shein, Temu of AliExpress erg gevaarlijk is. Woordvoerder Laura Clays, van consumenten organisatie Testaankoop zegt daarom dat het goed is dat deze nieuwe wetgeving er komt. PFAS en Bisfenolen In de strengere regels van het Europese Parlement staat onder andere dat er een verbod komt op kinderspeelgoed dat chemische stoffen zoals PFAS en bisfenolen bevatten. Speelgoed met bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen werd al eerder verboden. Het gevaar van deze stoffen moet niet onderschat worden, benadrukt Clays."Van PFAS weten we dat bepaalde soorten kankerverwekkend zijn. Andere soorten stoffen verzwakken dan weer het immuunstelsel of kunnen zelfs leiden tot vruchtbaarheidsproblemen."

'Het zijn hormoonverstoorders' Bisfenolen, een van de stoffen die nu wordt verboden bij het maken van speelgoed, zijn hormoonverstoorders. Ze ontregelen de hormonen en kunnen bijvoorbeeld zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen, maar ook diabetes. Dat het gebruik hiervan - en andere stoffen die de hormonen kunnen verstoren - wordt verboden is goed, zegt Clays. "Kinderen staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en hun hormoonstelsel moet zich nog helemaal ontwikkelen. Dus als we de ontregeling daarvan kunnen beperken door die stoffen te verbieden, dan is die wetgeving geslaagd." Regels aanscherpen Europa heeft al best strenge wetgeving, maar het is toch goed dat dit nu wordt aangescherpt. Heel veel van deze schadelijke stoffen kregen we namelijk al op verschillende manieren binnen in ons lichaam. "Bijvoorbeeld door voeding, in cosmetica en in verpakkingen", legt Clays uit. "Daar zitten heel wat van die PFAS en bisphenolen stoffen in. En met deze wetgeving wordt ervoor gezorgd dat het in ieder geval niet meer in kinderspeelgoed zit, zodat onze kinderen er minder aan worden blootgesteld."

Niet genoeg mankracht Volgens de woordvoerder is het niet heel gek dat het speelgoed met gevaarlijke stoffen Europa zo makkelijk binnenkomt. "Als je ziet hoeveel pakjes er elke dag in Europa binnenkomen - ongeveer 12 miljoen pakjes per dag - dan is dat erg makkelijk. Dat kan je gewoon niet allemaal controleren, want onze douane heeft daar de middelen niet voor." "Ze doen hun best, er wordt gecontroleerd en wat dan niet voldoet aan de Europese wetgeving wordt vernield. Maar goed, daarna wordt het pakje gewoon opnieuw verstuurd en de kans dat die er een tweede keer wordt uitgehaald is zeer klein." Realistisch? "Dus dat betekent dat er elke dag waarschijnlijk een paar miljoen pakjes die niet voldoen aan de Europese wetgeving op onze markt komen", gaat ze verder. "Gewoon omdat het onmogelijk is om dat allemaal te testen." De vraag is nu dus vraag of het handhaven van deze wetgeving wel realistisch is. Clays denkt dat dit nog wel een uitdaging kan worden. Want de regels zijn er misschien wel, maar de fabrikanten moeten ze nog naleven. "We zien nu al dat dat lang niet altijd het geval is."

'Het vraagt tijd' De wetgeving verplicht fabrikanten wel om een digitaal paspoort op te maken waarin ze alle informatie meegeven die kan bewijzen dat het product voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving. Hierdoor moet het gemakkelijker worden om de nieuwe regels te handhaven. Toch kunnen we niet verwachten dat elke fabrikant die 'morgen' al gaat doen, zegt Clays. "Sommigen zullen al geen van die giftige stoffen gebruiken. Sommigen zullen al een correcte manier hebben om hun producten te controleren. Maar men wil fabrikanten - ook buiten Europa - wel de tijd geven om zich aan de regels aan te passen", gaat ze verder. "Er zijn heel wat nieuwe regels, dus dat vraagt wel wat tijd."