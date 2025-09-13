Nog steeds te weinig betrokken vrijwilligers bij sportclubs: 'Bang voor burn-outs'

Ook bij voetbalvereniging Sporting '70 in Utrecht luiden ze de noodklok, want hoe lossen zij dit probleem op? De druk op de kleine groep vrijwilligers die zich wel inzetten voor de club is zo hoog dat de vicevoorzitter Gwen Obels zelfs bang is voor burn-outs. Er moet verandering in het aantal betrokken leden komen. De optie om boetes uit te gaan delen aan mensen die zich niet inzetten ligt op tafel, maar ook dit kent zijn voor- en nadelen.