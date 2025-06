Sportclubs hebben steeds meer moeite met vinden van vrijwilligers: 'Je moet ook wel sterk in je schoenen staan'

Vorig weekend was het Hemelvaartsweekend, traditiegetrouw worden deze dagen veel sportevenementen georganiseerd omdat zowel kinderen als ouders vrij zijn. Maar het is dan een enorme puzzel om genoeg mensen te regelen om een evenement door te laten gaan.

'We doen het gewoon uit ons blote hoofd'

Ook beachhandbalclub Achilles in Apeldoorn organiseert elk Hemelvaartsweekend sportevenementen. "Wij doen dit nu voor het negende jaar en ik heb een hele fijne groep mensen om mij heen, ook jaarlijks", vertelt Saskia van Groen van Achilles.

"Dus de draaiboeken blijven eigenlijk in de kast, want we doen het gewoon uit ons blote hoofd", vertelt ze. "We hebben ook veel 'goodwill' hier binnen de club, soms is het even aantrekken om ouders erbij te betrekken maar we hebben een vrij grote commissie, dus daarin is de basis al gelegd en dat is gewoon heel erg fijn."