Nijmeegse Vierdaagse ziet lopers jonger worden: 'Zijn niet meer aan het vergrijzen'

Wandelen iets voor ouderen? Dat beeld moeten we misschien wat bijstellen. Aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse stonden vandaag meer jongvolwassenen dan ooit.

Aan de Nijmeegse Vierdaagse doen mensen van alle leeftijden mee. Maar opvallend: er zijn steeds meer wandelende twintigers. Twintigers in de lift De organisatie heeft geen actieve campagne gevoerd om meer jonge deelnemers te trekken. "Maar het is leuk om te zien dat we niet langer aan het vergrijzen zijn", reageert Babs Rijke van de organisatie. "De gemiddelde leeftijd is nu gezakt van 53 naar 47 jaar." Waar twintigers tien jaar geleden nog maar 7,5 procent van de deelnemers vormden, maken zij daar nu 20,5 procent van uit.

'Wandelen populair sinds coronatijd' "Waar wandelen voorheen een stoffig imago had, zien we echt dat het sinds de coronatijd populair is geworden, ook geholpen door sociale media", vertelt fysioloog Maria Hopman van het Radboudumc. Zij voert jaarlijks tijdens de Vierdaagse experimenten uit met wandelaars. "Zondag zijn we begonnen. Het viel ons ook echt op dat er veel jongeren langskwamen die graag aan onze experimenten meedoen", vertelt ze. Goed voorbereid De fysioloog ziet een groot verschil met tien jaar geleden: "Toen liepen er uiteraard ook jongeren mee, maar dat was dan vaak vanuit een weddenschap. En dan kwamen ze slecht getraind aan de start, in tegenstelling tot ouderen", legt ze uit. "Nu zie ik in ons onderzoek toch wel heel veel jongeren die echt goed voorbereid zijn, die al maandenlang in het weekend aan het wandelen zijn."

In het verleden zagen we dat jongeren vaker uitvielen, en dat had er ook mee te maken dat zij niet genoeg getraind hadden. De afgelopen jaren zagen we dat niet fysioloog Maria Hopman

Er zijn daardoor volgens Hopman ook minder uitvallers onder de jongeren. "In het verleden zagen we dat jongeren vaker uitvielen, en dat had er ook mee te maken dat zij niet genoeg getraind hadden. De afgelopen jaren zagen we dat niet." Een doel hebben Dit goede voorbereiden past ook bij een trend die een woordvoerder van de Koninklijke Wandelbond Nederland beschrijft. "Meer dan andere leeftijdsgroepen willen jongvolwassenen een duidelijk sportief doel hebben bij het wandelen, zoals het trainen voor een bepaalde afstand, een evenement of een sportieve prestatie. Daar sluit de Vierdaagse mogelijk goed bij aan." Toch heeft de organisatie niet het beeld dat jongvolwassenen alleen meelopen om het evenement van hun bucketlist te kunnen afvinken.

'Niet alleen voor de bucketlist' "De jongvolwassenen hebben juist het Vierdaagse-virus te pakken, zoals we ook wel zeggen, en lopen vaak ook een tweede of derde keer", zegt Rijke. Zo'n 20 procent van de twintigers loopt de Vierdaagse inderdaad een tweede keer. Dat is vergelijkbaar met de leeftijdsgroepen onder en boven hen. Veel jongvolwassenen uit Nijmegen zelf Opvallend veel van de twintigers komen uit Nijmegen zelf. Van alle deelnemers in totaal komt 12 procent uit de Waalstad. Maar van de twintigers woont maar liefst een kwart in Nijmegen. "Nijmegen is natuurlijk een studentenstad", verklaart Rijke. Het heeft overigens niets te maken met een voorrangspositie voor jongvolwassenen uit de stad; daar wil de organisatie niet aan. "Wij zijn de Walk of the World, het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Iedereen is welkom."