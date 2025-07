Voor het eerst mogen winkels in Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten geen druppel alcohol verkopen in de middag en avond. Het verbod moet drankmisbruik en afval tegengaan. Maar wordt de horeca zo niet voorgetrokken? "Zij betalen mee aan de feesten."

'Drooglegging' in Nijmegen? Waarom bezoekers van Vierdaagsfeesten geen alcohol kunnen kopen in winkels

Het verkoopverbod ging zaterdag in en geldt nog tot en met vrijdag, de laatste dag van de Vierdaagse. Tussen 12.00 en 0.00 uur mogen winkels in de binnenstad geen alcoholische dranken verkopen. Bezoekers van de Vierdaagsefeesten die een biertje of wijntje willen drinken, moeten die bij een bar bestellen. Dronken jongeren "Je mag zelfs niet uitstralen als winkel dat je het dreigt te verkopen", zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. De maatregel is volgens hem om verschillende redenen ingesteld. Zo maakt hij zich zorgen om het 'grootschalig alcoholgebruik' tijdens de Vierdaagsefeesten, 'met name door jonge bezoekers'. De afgelopen jaren zag de burgemeester het op straat steeds verder uit de hand lopen tijdens de Vierdaagsefeesten. "Van al het bier dat om 5 uur 's middags al de kelen ingaat, hebben wij om 2 uur 's nachts ontzettend veel last in de vorm van overlast, irritaties en openlijke geweldpleging."

Blikjes op straat De verantwoordelijkheid voor het overmatige drankgebruik legt Bruls bij de supermarkten. "Die zijn niet opgericht om goedkoop bier in de kelen van de jeugd te gieten", vindt hij. Winkeliers hebben de kans gehad om zelf met een plan te komen om drankmisbruik tegen te gaan, zegt de burgemeester. "Dat hebben ze vrij nonchalant van tafel gegooid, vind ik. Dan is dit de consequentie." Een andere reden voor het verkoopverbod is de grote afvalberg. "We zagen dat er steeds meer troep op straat kwam", legt Bruls uit. Hoewel er tegenwoordig statiegeld op blikjes zit, leidt dit volgens hem nog niet tot minder blikafval. "Mensen nemen die blikjes niet mee naar huis, ze gooien ze op straat of in een vuilniszak." Aan de bar wordt met herbruikbare bekers gewerkt.

Waarom bezoekers van Vierdaagsfeesten in Nijmegen geen alcohol kunnen kopen in winkels

'Kosten draaglijk houden' Joris Bouwmeister is directeur van de stichting die de Vierdaagsefeesten organiseert. Hij is 'niet ontevreden' met het ingestelde verkoopverbod. "Gezondheid en afval zijn voor ons ook heel belangrijk." Maar er speelt ook iets anders: de horeca betaalt namelijk een deel van de feesten die deze week in Nijmegen gehouden worden. "En dan is het ook wel logisch dat er aan de bar besteld wordt zodat de kosten draaglijk blijven voor iedereen", zegt hij. Natuurlijk kun je volgens hem een discussie voeren over de prijs van een drankje: "Is het veel, is het weinig? Je krijgt er in ieder geval duizend artiesten voor terug, op 43 locaties en dertig podia in de stad." Openbare feesten Bouwmeister benadrukt dat de feesten openbaar zijn, er hoeft nergens entree betaald te worden. Volgens hem zijn de Vierdaagsefeesten het grootste, vrij toegankelijke evenement in Nederland. "En dat moet betaald worden vanuit de consumptieprijs, de sponsoring en een stukje subsidie vanuit de gemeente." Maar ondertussen nemen de kosten wel ieder jaar toe, zegt de organisator. En dat merken lokale horeca-ondernemers ook: zij betalen namelijk een bijdrage aan de stichting om de gezamenlijke kosten voor veiligheid, aankleding en andere zaken te dekken. Volgens Bouwmeister gaat het om 'veel investeringen aan de voorkant'. "Dat loopt echt in de tonnen."