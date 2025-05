'Nieuwe huurmaatregelen uit voorjaarsnota maken bouwen extra huizen onmogelijk', volgens woningcorporaties

'Niet meer op zolder kamperen'

Volgens Bonhof is dit een gemiste kans. "Er zijn genoeg bouwers die staan te springen om aan het werk te gaan. In IJmeren, in Amsterdam, beschikken we over genoeg ruimte om honderdduizend extra woningen te bouwen", zegt Bonhof. "Mensen die op de zolder van hun ouders kamperen, kunnen we zo een toekomst bieden. Met deze kabinetsplannen gaat dat niet."

Desondanks gaan de huidige bouwplannen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam door. "Dat zijn we deze mensen ongelooflijk verplicht", zegt Bonhof. "Deze wijk is dan ook een voorbeeld hoe mis het kan gaan als de geldkraan wordt dichtgedraaid."