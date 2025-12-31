Nieuw pensioenstelsel gaat morgen voor miljoenen Nederlanders in: waarom het nu nóg belangrijker is om jong te beginnen met opbouwen
Met ingang van 1 januari 2026 gaan 24 pensioenfondsen over op het nieuwe stelsel. Miljoenen Nederlanders hebben hun pensioen bij deze fondsen zitten. En die pensioenen vallen hoger uit dan verwacht. " Wel extra belangrijk om jong te beginnen."
Voor wie vanaf morgen op het nieuwe pensioenstelsel overgaat, is er ook gelijk goed nieuws. Want vanaf 1 januari ontvangen ze dan meer pensioen. Maar wat als je jong bent en je pensioen nog ver weg is? We vroegen het aan financieel journalist Martin Visser en Nikki Trip, oprichter van Jongeren In Institutioneel Pensioen (JIPP).
Nieuw pensioenstelsel
"In het oude pensioenstelsel krijg je een gegarandeerd pensioen", begint Visser met zijn uitleg over het verschil tussen de twee pensioenstelsels. "Bijvoorbeeld 70 procent van het gemiddelde loon. Om die garantie altijd waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen enorme buffers aanhouden."
Maar gaat het slecht met de beurs en dus met de beleggingen van de pensioenfondsen, dan moeten fondsen nog steeds die beloofde pensioenen uit kunnen keren. In het nieuwe stelsel hoeft dat niet meer, zegt Visser. Iedereen krijgt dan als het ware een individueel potje. "De garantie gaat eraf en de pensioenen gaan meebewegen met het golven van de beurs." Er zijn dus veel minder reserves nodig.
Stand van de beurs
"Vandaag, 31 december, is een cruciale datum", zegt Visser. De omvang van de collectieve potten van de pensioenfondsen is bepalend voor hoeveel geld er morgen, op 1 januari, verdeeld kan worden over de individuele potten.
Met andere woorden: de stand van de beurzen op 31 december 2025, is zeer bepalend voor de gevolgen van die overstap. Want: "Het is echt één moment waarop die potten worden overgezet."
Nieuw pensioenstelsel
Honderden euro's meer
De beurs staat er momenteel goed voor, dus is de omvang van de collectieve potten groot. Dat betekent dat er meer geld te verdelen is en dat is dus goed nieuws voor de pensionado's: het bedrag dat deze groep mensen maandelijks op hun rekening krijgt, kan vanaf morgen tot wel honderden euro's hoger zijn.
Werkenden zullen er alleen nog niet veel van terugzien. Niemand weet namelijk hoe de beurs er over zo'n 20 jaar voor staat. Laat staan als jongere aan het begin van je carrière.
Vroeg beginnen
Toch is het met dit nieuwe stelsel nóg belangrijker om je al jong met je pensioen bezig te houden, stelt Trip van JIPP. "Voorheen werd er veel meer pensioen uitgewisseld tussen generaties. Het effect van jouw belegde geld, werd verdeeld over meerdere mensen."
Bij het nieuwe stelsel is dat niet meer het geval, weet Trip. "Het effect van jouw belegde geld komt volledig aan jou toe. Daarom is het extra belangrijk om al vroeg die eerste euro in te leggen." Nog een reden: een euro die je op je 20ste inlegt, kan 10 jaar langer renderen dan een euro die je op je 30ste inlegt.
Meebewegen met arbeidsmarkt
Als het gaat om veranderingen die jongeren raken, is Trip positief over het nieuwe pensioenstelsel. "Als je werk doet waarbij je pensioen opbouwt, gebeurt dat in het oude stelsel vanaf 21 jaar. In het nieuwe stelsel is dat 18 jaar." Daarnaast sluit het nieuwe stelsel veel beter aan bij de manier waarop de huidige werkende generatie over de arbeidsmarkt beweegt.
"Het oude stelsel ging ervan uit dat je heel je leven in dezelfde sector, of zelfs voor dezelfde baas zou werken. Tegenwoordig wisselen mensen veel vaker van baan, ze werken al dan niet tijdelijk als zelfstandige of laten zich omscholen", zegt Trip hierover. Ook is het volgens haar belangrijk om op individueel niveau te kunnen zien wat iemand aan pensioen heeft opgebouwd. "En dat is met dit nieuwe stelsel het geval."