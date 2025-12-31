Met ingang van 1 januari 2026 gaan 24 pensioenfondsen over op het nieuwe stelsel. Miljoenen Nederlanders hebben hun pensioen bij deze fondsen zitten. En die pensioenen vallen hoger uit dan verwacht. " Wel extra belangrijk om jong te beginnen."

Nieuw pensioenstelsel gaat morgen in: waarom het nu nóg belangrijker is om jong te beginnen met opbouwen

Voor wie vanaf morgen op het nieuwe pensioenstelsel overgaat, is er ook gelijk goed nieuws. Want vanaf 1 januari ontvangen ze dan meer pensioen. Maar wat als je jong bent en je pensioen nog ver weg is? We vroegen het aan financieel journalist Martin Visser en Nikki Trip, oprichter van Jongeren In Institutioneel Pensioen (JIPP). Nieuw pensioenstelsel "In het oude pensioenstelsel krijg je een gegarandeerd pensioen", begint Visser met zijn uitleg over het verschil tussen de twee pensioenstelsels. "Bijvoorbeeld 70 procent van het gemiddelde loon. Om die garantie altijd waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen enorme buffers aanhouden." Maar gaat het slecht met de beurs en dus met de beleggingen van de pensioenfondsen, dan moeten fondsen nog steeds die beloofde pensioenen uit kunnen keren. In het nieuwe stelsel hoeft dat niet meer, zegt Visser. Iedereen krijgt dan als het ware een individueel potje. "De garantie gaat eraf en de pensioenen gaan meebewegen met het golven van de beurs." Er zijn dus veel minder reserves nodig.

Stand van de beurs "Vandaag, 31 december, is een cruciale datum", zegt Visser. De omvang van de collectieve potten van de pensioenfondsen is bepalend voor hoeveel geld er morgen, op 1 januari, verdeeld kan worden over de individuele potten. Met andere woorden: de stand van de beurzen op 31 december 2025, is zeer bepalend voor de gevolgen van die overstap. Want: "Het is echt één moment waarop die potten worden overgezet."

Nieuw pensioenstelsel Op 1 januari aanstaande gaan er ruim 9,5 miljoen pensioenen over op het nieuwe stelsel. Daarmee is meer dan de helft van de deelnemers in 2026 over op het nieuwe stelsel. Bron: Rijksoverheid 24 pensioenfondsen stappen over naar het nieuwe stelsel. Afgelopen jaar gingen 6 kleine fondsen hen al voor, nu wagen 3 van de 5 grootste fondsen de oversteek: naast het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), waarbij ruim 3 miljoen werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten, stappen ook BpfBouw (750.000 'deelnemers') en het fonds voor werknemers in de metaal- en technieksector PMT (1,2 miljoen deelnemers) over naar het nieuwe stelsel. Bron: NRC

Honderden euro's meer De beurs staat er momenteel goed voor, dus is de omvang van de collectieve potten groot. Dat betekent dat er meer geld te verdelen is en dat is dus goed nieuws voor de pensionado's: het bedrag dat deze groep mensen maandelijks op hun rekening krijgt, kan vanaf morgen tot wel honderden euro's hoger zijn. Werkenden zullen er alleen nog niet veel van terugzien. Niemand weet namelijk hoe de beurs er over zo'n 20 jaar voor staat. Laat staan als jongere aan het begin van je carrière.