Nieuw onderzoek toont aan dat parkinson meer voorkomt in Noord-Nederland: 'Begrijpen nog niet goed waar verdeling vandaan komt'

De 'parkinsonkaart' van Nederland, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en het Radboudumc, brengt tot op buurtniveau in beeld waar nieuwe parkinsongevallen ontstaan. Onderzoekers maken daarbij gebruik van meerdere databronnen, waaronder CBS-cijfers en gegevens van zorgverzekeraars.

Gegevens verzamelen

Neuroloog Bas Bloem van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen is blij met de nieuwe parkinsonregistratie in Nederland. "Die hadden we voorheen niet. Voor kanker bestond zo'n registratie al wel", zegt hij. "Met een slimme methode hebben we nu een algoritme ontwikkeld waarmee we alle nieuwe parkinsonpatiënten op een betrouwbare manier in kaart kunnen brengen."

De verzamelde gegevens zijn vervolgens op een kaart geplot, om te onderzoeken of er regionale patronen of opvallende verschillen zichtbaar zijn.

Meer Parkinson in het Noord-Nederland?

De bevindingen uit de parkinsonkaart laten zien dat parkinson in sommige regio's vaker voorkomt dan in andere. "Dat verschil kun je eigenlijk alleen verklaren door omgevingsfactoren", zegt Bloem. Volgens hem is er geen enkele dominante factor die de hogere aantallen parkinsongevallen in bepaalde gebieden volledig kan verklaren. "We zien een duidelijke Noord-Zuidverdeling, maar begrijpen nog niet goed waar die vandaan komt."

Uit de kaart blijkt dat de kans op parkinson in de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland groter is dan in zuidelijke provincies zoals Zeeland en Limburg.