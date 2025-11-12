Nederlandse hulpverleners merken nog maar weinig van wapenstilstand in Gaza: 'Onze spullen staan nog allemaal buiten'

Jolien Veldwijk van hulporganisatie CARE is in Gaza en werkt achter de gele lijn, in het gebied waar de Israëlische troepen sinds het akkoord van vorige maand niet meer aanwezig zijn. De gele lijn is een denkbeeldige grens die midden door de Gazastrook loopt. "Maar we horen hier nog veel bombardementen. Het kan wel zijn dat het allemaal achter de gele lijn gebeurt, maar het voelt erg dichtbij."

Geen toegang tot Gaza

Het bieden van hulp is nog steeds erg moeilijk, merkt ze. "Het nieuwe staakt-het-vuren heeft nauwelijks verbetering gebracht voor de bevolking", zegt Veldwijk.

"De beperkingen voor hulporganisaties blijven groot. Onze spullen staan nog allemaal buiten Gaza, want er is nog geen toestemming gegeven door Israël."

Vrachtwagens tegengehouden

Sinds het uitbreken van de oorlog wordt elke vrachtwagen door Israël gecontroleerd, en veel goederen worden tegengehouden omdat ze worden aangemerkt als 'dual use'-producten: spullen die zowel civiel als militair kunnen worden ingezet. "Denk aan machines, gereedschap om waternetwerken te fixen en spijkers en hout om shelters mee te bouwen", zegt Veldwijk.

"Maar ook eieren komen al maanden het gebied niet binnen. Ik weet niet hoe eieren misbruikt kunnen worden." De nood is hoog. "Negen van de tien mensen hebben nog steeds geen dak boven hun hoofd", zegt Veldwijk. "Ook heeft acht op de tien mensen in Gaza nog geen toegang tot veilig drinkwater. We doen wat we kunnen, maar de middelen zijn beperkt."