'Nederland wordt gezien als politiek instabiel land': hoogleraar Rob de Wijk over hoe wereld naar kabinetscrisis kijkt

Europese leiders komen bijeen in Dublin om te praten over de toekomst van Europa. Maar onze premier Rob Jetten is daar door de dreigende kabinetscrisis niet bij aanwezig. Nederland praat dus niet mee over veiligheid, autonomie en AI. "Dit is dramatisch voor de positie van Nederland", vindt emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk.

Nederland in pauzestand

Nederland lijkt weer opnieuw in de pauzestand te verkeren. "Dit is de zoveelste keer. Dat betekent dat het buitenlands beleid in belangrijke mate stilstaat."

Het stoort hem, want wat er op dit moment in Ierland besproken wordt is volgens hem fundamenteel.

'Niet meepraten over de richting'

Toch ontbreekt Nederland dus bij deze bijeenkomst. "Dit is cruciaal voor Nederland en voor de veiligheid van Europa, als je daar niet bij zit kun je ook geen impact hebben op de richting die daar wordt gegeven. Dat is zeer kwalijk." Premier Jetten kan de Nederlandse belangen nu niet behartigen, vindt hij. "Je kunt jezelf niet laten vervangen."