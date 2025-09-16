Na 25 jaar Prinsjesdag zitten dames uit Staphorst vandaag in de zaal bij Troonrede, in hun klederdracht

Het wordt vandaag een bijzondere Prinsjesdag voor de vrouwen uit Staphorst die al een kwart eeuw naar Den Haag komen. Dit keer staan ze namelijk niet buiten in hun bekende klederdracht, maar zijn ze uitgenodigd om binnen bij de Troonrede te zijn.

Met hun klederdracht zijn de vrouwen uit Staphorst ieder jaar een opvallende verschijning bij de rijtoer met de Glazen Koets. "Mensen willen heel veel met ons op de foto, zelfs de politie", vertelt Annigje van der Sluis. "Dat is heel leuk." 'Ga je mee naar Prinsjesdag?' Annigje gaat al sinds de eerste keer mee, vertelt ze. "Dat was in 1999. Ik werd door de twee vrouwen die het opgezet hebben, dat zijn Hendrikje en Hendrikje, gevraagd of ik mee wilde naar Prinsjesdag. In Staphorster kleren." Zelf was Annigje een paar jaar daarvoor gestopt met het dragen van de traditionele klederdracht. "Ik zei: ik heb helemaal niets meer dat me past.' Toen zeiden zij: 'Dat kan toch nog wel? Je hebt nog tijd genoeg!' En zo is van het een het andere gekomen."

Oorijzer met krullen De afgelopen 25 jaar waren ze iedere 'derde dinsdag in september' in Den Haag te vinden, met uitzondering van de coronapandemie. "In vol ornaat", zegt Annigje. "We hebben een zilveren oorijzer op en daar zitten gouden krullen aan. Dat hoort bij onze klederdracht." "En verder gewoon mooie kleren." Ze vertelt dat sommige vrouwen in het dorp iedere dag zo gekleed gaan, maar dat de klederdracht onder de jongere generaties niet echt populair meer is. Zelf draagt Annigje het ook niet dagelijks: "Het is voor mij een hobby geworden."

Speciaal uitgenodigd En die hobby krijgt nu een gouden randje, want vorige week lag er een brief op de mat. "Met een verguld logo op de envelop", zegt Annigje trots. Het was de officiële uitnodiging voor de 'verenigde vergadering der Staten-Generaal'. Oftewel: de Troonrede van de koning. De commissaris van de Koning in Overijssel vond het zo bijzonder dat de dames ieder jaar Prinsjesdag opvrolijken met hun aanwezigheid, dat hij de drie organisatoren uitnodigde om in de zaal bij de Troonrede te zijn. "Ik vind het een eer." Meelopen in de stoet Dus ging vanochtend om half 6 de wekker in Staphorst. De genodigden wacht een uitgebreid programma, vertelt Annigje. "We worden om 11 uur daar verwacht. Eerst krijgen we een rondleiding in de Eerste Kamer en daarna volgt de Troonrede in de Koninklijke Schouwburg." "Na de ceremonie mogen we in de stoet meelopen en later krijgen we nog een lunch aangeboden", gaat ze verder. Het drietal is zeker tot 3 uur druk met alle pracht en praal rond Prinsjesdag.