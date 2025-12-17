Moeten wij ons ook zorgen maken om de Britse supergriep? 'Hoe meer zieken, hoe sneller het verspreidt'

Volgens professor Immunologie van vaccinaties Debbie van Baarle van het UMCG, wordt de griep, de 'supergriep' genoemd vanwege de besmettelijkheid. "En dan kan het dus meer mensen infecteren. Als er meer mensen geïnfecteerd zijn, betekent dat natuurlijk over het algemeen ook dat er meer mensen in het ziekenhuis opgenomen moeten worden."

Vroege start griepseizoen

Daarnaast denkt zij dat de vroege start van het griepseizoen - wat we nu in Engeland zien - ook een rol speelt in de snelle verspreiding van het virus. "Dat betekent dat nog niet iedereen het vaccin heeft gehad. En dat is natuurlijk een van onze belangrijkste middelen om mensen te beschermen tegen een griepinfectie."

"Er wordt in Engeland ook wel heel erg bezuinigd op de gezondheidszorg en het ernstig personeelstekort, maakt dit probleem erger. Dus ik kan me ook voorstellen dat er misschien niet eens een beddentekort is, maar dat er ook gewoon tekort aan handjes is."

Ontwikkeling virus

Maar of we echt de 'supergriep' moeten noemen, weet de professor niet zeker. "We weten natuurlijk dat het virus kan veranderen en dat gebeurt ook regelmatig. Dus eigenlijk is het niet heel raar wat er nu gebeurt, maar het is altijd wel schrikken als zo'n griepvirus heftiger wordt en een epidemie dreigt te worden."

Volgens griep-expert en oud-huisarts Ted van Essen, gaat het om de H3N2 variant. "Die geeft wat meer complicaties en zorgt voor zwaardere hoofdpijnen. Het is ook een 'hoe meer zieken, hoe sneller het verspreidt' situatie en dat lijkt nu ook het geval te zijn. De variant heeft zich verder ontwikkelt waardoor het sneller overslaat dan een vorige variant."