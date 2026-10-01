Minister wil malafide makelaars aanpakken, maar er is meer nodig om woningmarkt eerlijk te maken

Is de verkoop van een huis helemaal eerlijk verlopen? Veel mensen hebben er negatieve ervaringen mee. De minister wil dat aanpakken met een makelaarsregister en klachtenloket. Maar organisaties denken dat er meer nodig is voor een eerlijke woningmarkt.
"Laten we vooropstellen dat er een heleboel makelaars zijn die hun werk goed en integer uitvoeren", zegt Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis. "Alleen het huidige systeem, en zeker in deze hele krappe woningmarkt, laat gewoon misstanden toe."
Negatieve ervaringen
Dat bleek ook uit een onderzoek dat woonminister Boekholt-O'Sullivan (D66) heeft laten uitvoeren. Bijna een derde van de respondenten gaf aan ten minste één negatieve ervaring met een makelaar te hebben gehad. Binnen de sector zijn er allerlei gedragscodes en verbeterplannen opgesteld, maar de minister komt nu tot de conclusie dat het niet genoeg is.
Te veel kopers hebben het gevoel dat het proces van een huis kopen niet eerlijk is verlopen. Daarom komt Boekholt-O'Sullivan nu met een registratieplicht voor makelaars en een klachtenloket voor misstanden. Bij het registreren geeft een makelaar aan zich aan de regels van de sector te houden. Dat betekent dat je als makelaar eerlijk en transparant moet werken. Ook moet je aan klanten een biedboek laten zien, waarin staat welke biedingen zijn gedaan.
Schimmig
Op dit moment is het proces nog te schimmig, zegt Kremer van Vereniging Eigen Huis. De gedragscodes in de branche zijn volgens haar 'boterzacht', omdat er weinig gevolgen zijn als je je er niet aan houdt. Daarom is het volgens haar logisch dat de minister ingrijpt. "Tot nu toe was het zelfregulering, dat heeft duidelijk gefaald. Dan is de politiek aan zet."
Er moet veel meer gebeuren, want eigenlijk gaat er in het hele verkoopproces van alles misCindy Kremer van Vereniging Eigen Huis
Kremer vindt de plannen van de minister een goede eerste stap, maar ze denkt dat het nog niet genoeg is. "Wat je ziet, is dat de brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd zich vooral richt op het biedproces", zegt ze. "Maar er moet veel meer gebeuren, want eigenlijk gaat er in het hele verkoopproces van alles mis", zegt ze.
Opleidingseis
"Het begint al bij het te koop zetten van de woning." Kremer legt uit dat het nu nog niet altijd zo is dat alle kopers tegelijk kunnen zien of een woning te koop staat. "En dan heb je nog het proces van bezichtigingen", gaat ze verder. "Wie bepaalt wie er een woning mag bezichtigen en wie niet?"
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt in een reactie de plannen van de minister te steunen, maar ook zij had liever verdergaande stappen gezien. De makelaarsvereniging had liever gezien dat makelaars zich straks alleen kunnen inschrijven met een bepaalde opleidingseis en een bewijs van vakbekwaamheid.
Schijnzekerheid
"Een wettelijk register wekt de verwachting dat een makelaar gekwalificeerd is", zegt voorzitter NVM Wonen Lana Goutsmits-Gerssen.
"Zonder vakbekwaamheidseisen maak je die verwachting niet waar. Dat is schijnzekerheid." Volgens haar hebben consumenten recht op een wettelijke garantie op kwaliteit.
Veel klachten
Kremer van Vereniging Eigen Huis zegt dat het hoog tijd is dat dit probleem wordt aangepakt. "Dit speelt al heel erg lang. Inmiddels zijn we vijf jaar en vier ministers verder", zegt ze.
"De branche heeft keer op keer beterschap beloofd, maar we zien dat dat niet lukt." De vereniging krijgt volgens haar heel regelmatig klachten over makelaars. "Dus het is echt nodig dat er iets aan gedaan wordt en dat er wet- en regelgeving komt."