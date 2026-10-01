Minister wil malafide makelaars aanpakken, maar er is meer nodig om woningmarkt eerlijk te maken

"Laten we vooropstellen dat er een heleboel makelaars zijn die hun werk goed en integer uitvoeren", zegt Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis. "Alleen het huidige systeem, en zeker in deze hele krappe woningmarkt, laat gewoon misstanden toe."

Negatieve ervaringen

Dat bleek ook uit een onderzoek dat woonminister Boekholt-O'Sullivan (D66) heeft laten uitvoeren. Bijna een derde van de respondenten gaf aan ten minste één negatieve ervaring met een makelaar te hebben gehad. Binnen de sector zijn er allerlei gedragscodes en verbeterplannen opgesteld, maar de minister komt nu tot de conclusie dat het niet genoeg is.

Te veel kopers hebben het gevoel dat het proces van een huis kopen niet eerlijk is verlopen. Daarom komt Boekholt-O'Sullivan nu met een registratieplicht voor makelaars en een klachtenloket voor misstanden. Bij het registreren geeft een makelaar aan zich aan de regels van de sector te houden. Dat betekent dat je als makelaar eerlijk en transparant moet werken. Ook moet je aan klanten een biedboek laten zien, waarin staat welke biedingen zijn gedaan.

Schimmig

Op dit moment is het proces nog te schimmig, zegt Kremer van Vereniging Eigen Huis. De gedragscodes in de branche zijn volgens haar 'boterzacht', omdat er weinig gevolgen zijn als je je er niet aan houdt. Daarom is het volgens haar logisch dat de minister ingrijpt. "Tot nu toe was het zelfregulering, dat heeft duidelijk gefaald. Dan is de politiek aan zet."