Minder vechtscheidingen en gebroken gezinnen: waarom steeds meer gemeenten relatietherapie aanbieden

Sinds een paar jaar bieden zo'n vijftien gemeenten een vorm van relatietherapie aan. Hiermee hopen ze de drempel voor hulp bij relatieproblemen weg te nemen en vechtscheidingen te voorkomen.

Een van die gemeenten is Gouda. Wethouder Sjane-Marie Koppers legt uit waarom zij dit doen: "We zijn als gemeente verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen en we zien in de jeugdhulp dat 80 procent van de kinderen daar gescheiden ouders heeft. Dat heeft ons bewogen om meer te doen aan preventie: op een laagdrempelige manier een vorm van relatieondersteuning." Positieve signalen Op dit moment wordt een vorm van relatietherapie en -ondersteuning aangeboden in onder andere Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Bunschoten, Eindhoven, Enschede, Gouda, Leusden en Zutphen. Uit een rondvraag van EenVandaag langs deze gemeenten komt naar voren dat vrijwel alle gemeenten hierin investeren in de hoop de hoge kosten voor jeugdzorg te verlagen. Ook geven de gemeenten aan dat - hoewel het vaak nog te vroeg is voor een kosten-batenanalyses - de signalen en reacties erg positief zijn. De resultaten zijn dus veelbelovend: deelnemers luisteren beter naar elkaar, spanningen nemen af en de werkparticipatie stijgt. Zwolle startte als een van de eerste gemeenten met deze ondersteuning. Uit hun evaluatie blijkt dat bij 98 procent van de stellen escalatie is voorkomen.

Flinke drempel Veel gemeenten maken net als Gouda gebruik van de 'Houd me Vast-cursus', een groepstherapie die bestaat uit 8 ochtenden samen met andere stellen inzicht krijgen in de dynamiek en communicatie binnen een relatie. Jessica Gonzalez is sociaal werker en geeft deze cursus in Gouda.

Vaak zitten koppels al zo'n 6 jaar in de stress voordat ze hulp zoeken. Dan is het voor veel mensen al te laat en zijn de verhoudingen verhard hulpverlener Jessica Gonzalez

Volgens haar zijn de hoge kosten voor relatievergoeding een flinke drempel: "Mensen komen nu al erg laat, omdat er ook schaamte omheen hangt. Vaak zitten koppels al zo'n 6 jaar in de stress voordat ze hulp zoeken. Dan is het voor veel mensen al te laat en zijn de verhoudingen verhard." Gratis cursus Marieke volgde samen met haar man Jan in Gouda de cursus 'Houd Me Vast'. Aan scheiden hebben ze nooit gedacht, maar ze liepen na een relatie van 22 jaar wel tegen ruzies aan die ze beiden liever wilden voorkomen. "De ruzies die we soms hadden voelden vaak onnodig, we konden dan blijven hangen in ons eigen gelijk", vertelt ze. "Via een vriendin hoorde ik van de cursus bij de gemeente en vervolgens besloten we samen op Nieuwjaarsdag dat we ons wilde inschrijven, als goed voornemen." Haar man Jan vult aan: 'Mijn ouders zijn gescheiden en hadden veel ruzie met elkaar. Dat wilde ik niet voor ons en voor onze kinderen. Het kost veel negatieve energie terwijl we juist zo veel moois hebben.' 'Niet het kind uit het oog verliezen' Wethouder Koppers krijgt terug dat stellen die de cursus hebben gedaan, beter communiceren. "Het doel is niet om scheidingen te voorkomen, maar om als dat toch gebeurt - en dat kan - te zorgen dat mensen goed blijven communiceren en het kind niet uit het oog verliezen. Daar zit voor ons de échte winst." Of Gouda met de relatieondersteuning doorgaat, wordt volgend jaar besloten. Koppers: "Het is natuurlijk lastig om resultaat te meten, om aan te tonen dat er door deze cursus uiteindelijk minder complexe scheidingen komen waar kinderen last van hebben, maar wij geloven hier erg in."