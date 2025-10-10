Gratis relatietherapie voor gezinnen goed idee, volgens deze therapeut: 'Hoe laagdrempeliger, hoe beter'

De gemeente Amsterdam start met een proef waarbij gezinnen gratis relatietherapie kunnen krijgen. Het doel: zorgen dat kinderen niet de dupe zijn van conflicten tussen ouders. "Heeft veel zin om jezelf en de ander beter te leren kennen."

Het plan is onderdeel van de bredere 'Amsterdamse Aanpak Scheiden' waarmee de stad preventieve ondersteuning wil bieden aan gezinnen waarvan de ouders in de clinch liggen. 'Droom die uitkomt' Op dit moment is de zorg voor gezinnen waarbij een scheiding dreigt, volgens de gemeente te 'versnipperd'. Ouders moeten op verschillende plekken op zoek naar hulp als het gaat om bijvoorbeeld relatietherapie. Dat moet anders, vindt de gemeente, daarom komt er een centrale plek waar ouders met relatieproblemen hulp en informatie kunnen vinden. Voor relatietherapeut Wills Langedijk is het initiatief een 'droom die uitkomt'. "Hoe laagdrempeliger de plekken zijn voor mensen die hulp nodig hebben, hoe beter."

Flink prijskaartje Relatietherapie wordt niet vergoed in het basispakket, daardoor hangt er een flink prijskaartje aan. Een sessie kan al gauw 100 tot 200 euro per uur kosten. Daardoor maakt de groep die daar geen geld voor heeft, minder gebruik van deze zorg: "Het kan natuurlijk wel maar dan kom je in het GGZ-traject terecht en daar zijn ontzettend lange wachttijden." Dat terwijl relatietherapie veel effect kan hebben op de gezinssituatie. "Het heeft heel veel zin om in ieder geval jezelf en de ander beter te leren kennen, ongeacht het gevolg van in therapie gaan." Conflicten schadelijk De relatietherapie moet vooral gezien worden als preventief middel, om te zorgen dat de gemoederen thuis niet te hoog oplopen. Koppels trekken namelijk vaak te laat aan de bel en dat leidt tot conflicten in huis waar kinderen uiteindelijk stress en verdriet door krijgen.

Ouders kunnen bijvoorbeeld een bondje gaan vormen met een kind tegen een andere ouder. Dat is schadelijk Relatietherapeut Wills Langedijk

"Ouders kunnen bijvoorbeeld een 'bondje' gaan vormen met een kind tegen een andere ouder. Dat is schadelijk", noemt Langedijk. Soms loopt de relatie tussen koppels zo uit de hand, dat in sommige situaties kinderen zelfs in jeugdzorg terecht zijn gekomen, volgens de gemeente Amsterdam. Door woonproblemen nog stressvoller En door de huidige woningnood kan het volgens Langedijk nog stressvoller zijn om in een scheiding te liggen. "Er zijn veel mensen die kunnen niet uit elkaar vanwege het grote woonprobleem. Dat levert sowieso enorm veel stress op omdat ze daardoor eigenlijk niet uit elkaar kunnen." "De stress dat je op straat terechtkomt, schulden moet maken", noemt ze op. "Het zou heel goed zijn om dan samen te leren om te gaan met de stress die dat meebrengt."