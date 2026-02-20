Minder kinderarmoede? Met kabinetsplannen gebeurt juist het tegenovergestelde, volgens CPB-doorrekening

Waar D66, VVD en het CDA spreken over ambities om armoede te bestrijden, laten de cijfers een ander beeld zien: het aandeel mensen in armoede stijgt van 2,5 naar 2,7 procent. Dat blijkt vandaag uit de doorrekening van CBP.

De prioriteiten van het nieuwe kabinet liggen voornamelijk bij veiligheid en infrastructuur. De defensie-uitgaven stijgen verder door. Om onder andere deze uitbreiding te betalen, wordt er bezuinigd op bijvoorbeeld sociale zekerheid. En daarbij gaan de laagste inkomens er harder op achteruit dan de hogere inkomens, blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB). Geen geld voor een bed Rutger Wessels van het Nationaal Fonds Kinderhulp ziet de cijfers met zorgen tegemoet: "We hebben het over honderdduizenden kinderen in Nederland die in armoede opgroeien." Volgens hem is de stijging in de doorrekening een politieke keuze, waar voorbijgegaan wordt aan de dagelijkse situatie van deze kinderen. De afgelopen jaren ziet het fonds een zorgwekkende trend: "We krijgen steeds meer aanvragen voor basisvoorzieningen." Hij schetst: "De ouders hebben bijvoorbeeld geen geld voor een bed of nieuwe kleren. De kinderen staan met 1-0 achter; ze staan stil waar anderen vooruitgaan. Met de gemaakte plannen zien wij de trend niet dalen."

Nieuwe 'kindregeling' Wessels benadrukt dat de nieuwe 'kindregeling', waarbij kinderbijslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd, de verkeerde groep helpt: "Van de nieuwe kindregeling profiteren de hogere inkomens meer dan de lagere."

Er is wantrouwen door het toeslagenschandaal. Mensen durven niet aan te vragen uit angst dat ze moeten terugbetalen. Rutger Wessels van het Nationaal Fonds Kinderhulp

Ook de angst voor het toeslagenstelsel blijft een barrière onder de groep ouders die het wel nodig hebben: "Er is wantrouwen door het toeslagenschandaal. Mensen durven niet aan te vragen uit angst dat ze moeten terugbetalen. De overheid moet dat vertrouwen terugwinnen." 'Sporten in kleren van broertje' Voor de 19-jarige Leonida Isufi uit Schiedam was de impact van armoede dagelijkse realiteit. Haar ouders vluchtten uit Kosovo en moesten alles opnieuw opbouwen. Omdat haar vader laaggeletterd is, ging het mis met toeslagen en belastingen: "Opeens moesten wij een grote som geld terugstorten, dat zorgde voor problemen." Haar ouders hebben hard gewerkt om het voor haar en haar broertje zo fijn mogelijk te maken: "Mijn ouders aten niet, zodat wij dat wel konden. Ik kreeg kleding van de bovenbuurvrouw en deelde sportkleren met mijn broertje."

Verantwoordelijkheid van iedereen De armoede had direct invloed op haar schoolprestaties en welzijn: "Er zijn veel voorbeelden van hoe dit mijn leven heeft beïnvloed. Eentje is bijvoorbeeld dat ik doorlekte in de klas omdat maandverband te duur was."

Nu ze MBO Rechten studeert, is ze kritisch op het akkoord: "Het moet een primaire taak van de overheid zijn om armoede te laten verdwijnen en kinderen gelijke kansen te bieden. Het moet niet alleen de verantwoordelijkheid van ouders zijn, maar van iedereen." Armoedestress Wessels van het Nationaal Fonds Kinderhulp sluit zich hier volledig bij aan. Volgens hem moeten de ouders worden ondersteund en ligt deze taak zeker bij de overheid. Zogeheten 'armoedestress' kan gezinnen verlammen zegt hij: "Mensen zijn er dag en nacht mee bezig. Rust zorgt voor ruimte om te gaan bouwen." De cijfers van het CPB bevestigen dat de inkomenszekerheid nog verder af zal nemen. "Ondanks de investeringen in onderwijs en gratis schoolfruit, blijft de fundamentele financiële positie van de armste gezinnen wankel."