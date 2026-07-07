Minder illegale vapes door nieuwe toeslag op pakketjes uit China? 'Strengere handhaving nodig'

Pakketjes uit China zijn sinds deze maand duurder geworden. En hoewel ironisch genoeg vapes in China zelf verboden zijn, komen de meeste vapes in Nederland uit dat land. De vraag is of jongeren minder gaan kopen door de hogere prijs.

Dat Chinese pakketjes nu duurder zijn, heeft allemaal te maken met nieuwe invoerrechten. Op alle pakketten van buiten de EU betaal je nu een extra 3 euro per productsoort. Hoewel dit voornamelijk bedoeld is om de groei van goedkope spullen van winkels als Shein en Temu te stoppen, heeft dit ook effect op veel vapes. Smaakjesverbod Sinds 1 januari 2024 zijn vapes met smaakjes namelijk verboden in Nederland. Alleen die met tabakssmaak mogen nog legaal worden verkocht. Maar anderhalf jaar later is er nog weinig effect volgens voorzitter Tom Voeten van Clean Air Nederland, een organisatie die zich inzet voor een rookvrije generatie. "De cijfers van het CBS laten niet zien dat het aantal vapende jongeren is afgenomen", zegt Voeten. Dat komt omdat veel vapes met een smaakje nog steeds te krijgen zijn; ze worden gemaakt in China en illegaal verkocht in Nederland. "Een verbod is nodig, maar zonder handhaving heeft het nauwelijks effect."

Minder zichtbaar Waar jongeren voorheen makkelijk een vape met een smaakje in een winkel konden kopen, wordt die verkoop nu dus illegaal voortgezet. Voormalig longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd Wanda de Kanter ziet die ontwikkeling ook. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat een groot deel van de jongeren nog altijd eenvoudig aan een vape kan komen.

Via Snapchat heb je binnen 15 minuten een dealer voor je neus. Wanda de Kanter

"Via Snapchat heb je binnen 15 minuten een dealer voor je neus. Daarnaast zijn er nog steeds winkels die ondanks het verbod smaakjes verkopen", zegt De Kanter. "Een verbod zonder voldoende toezicht leidt er vooral toe dat de handel minder zichtbaar wordt." 12 jaar Er zijn grote zorgen over de jonge leeftijd van de startende vapers. Volgens Voeten beginnen kinderen gemiddeld al met vapen op een leeftijd van 12 jaar en 8 maanden. De Kanter wijst erop dat juist die jongeren extra gevoelig zijn voor nicotine. "Nicotine is een zeer verslavende stof en kan invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast zien we klachten als slaapproblemen, concentratieproblemen, stress en hartkloppingen." Daar komt volgens de Kanter nog een extra risico bij. Omdat veel vapes nu illegaal worden verkocht, is niet altijd duidelijk welke stoffen erin zitten. Naast nicotine worden soms ook andere (schadelijke) stoffen gevonden.