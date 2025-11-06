Migranten die vanuit Zeeland proberen naar Engeland over te steken: het gebeurt steeds vaker sinds de Brexit

De jachthaven van Breskens oogt op het eerste gezicht vredig: toeristen wandelen over de steiger, twee Vlaamse zeilers leggen hun boot aan na een tocht op zee. Toch houdt de Marechaussee de haven de laatste tijd nauwlettend in de gaten.

Reddingsvesten en levensmiddelen

"Dan vinden we veel reddingsvesten, die toch wel aantonen dat daar grote groepen mensen op hebben gezeten", vertelt wijkopperwachtmeester Maurits Vonk van de Koninklijke Marechaussee. "Of grote hoeveelheden levensmiddelen, wat ook laat zien dat er een grote groep personen aanwezig was."

Steeds vaker proberen migranten vanuit dit soort kleinere Zeeuwse havens de overtocht te maken naar Engeland, ziet de Koninklijke Marechaussee.

Extra alert

Door de toename van illegale overtochten zijn ook mensen die werken in de haven extra alert. Havenmeester Martin te Quelery werkt op de jachthaven van Breskens. Hij heeft de opdracht gekregen scherp te letten op verdachte situaties. "Een boot die diep in het water ligt, wat erop duidt dat er meer mensen aan boord zijn dan een boot eigenlijk aankan. Jerrycans aan boord, zulk soort dingen", noemt hij op.

"We proberen zoveel mogelijk onze ogen op het water te houden, maar ook in de haven", zegt hij. Maar dat als dienst 24 uur doen, is een uitdaging. "Daarom hebben we de vaste liggers nodig, mensen die hun hond uitlaten, die iets geks zien. Als je ineens een groep mensen de jachthaven in ziet lopen, dan is er gewoon iets niet pluis", zegt Vonk.