Hoe kan een mens illegaal zijn en waarom is illegaliteit niet eerder strafbaar gesteld? Jullie vragen beantwoord

Jullie vragen worden beantwoord door Mieke Kox, universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rian Ederveen, coördinator van Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).

1. Hoe kan een mens illegaal zijn?

In de discussies over illegaliteit wordt er vaak gesproken over 'illegalen', maar de mens is zelf natuurlijk niet illegaal. "Hiermee wordt gedoeld op het verblijf van deze mensen dat onrechtmatig - of illegaal - is", begint Kox. "Het gaat er dus om dat je ergens verblijft zonder dat je de bevoegde documenten hebt en daar gaat het wetsvoorstel over." In het publieke debat wordt er echter gesproken over illegalen.

"Als je kijkt naar wat strafbaar is in Nederland, dan heb je natuurlijk hetgeen dat geregeld is in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast heb je nog talloze andere vormen van recht waarin is bepaald dat bepaalde dingen wel of niet mogen", legt Kox uit.

"De regelgeving rondom onrechtmatig verblijf is nu vooral geregeld in het bestuursrecht waarin regels over komst, verblijf en gedwongen vertrek uitgewerkt zijn", gaat ze verder. "Dat hoeft dus niet noodzakelijkerwijs in het strafrecht geregeld te worden om te laten zien dat iets niet kan."

"Je zou het kunnen vergelijken met het betreden van een privé-eigendom zonder toestemming. Zo mag je een privé-eigendom niet zonder toestemming betreden, dan overtreed je de Algemeen Plaatselijk Verordening. Dat maakt je gedrag onrechtmatig, maar het maakt je als mens niet illegaal", zegt Kox