Meerdere webshops scherpen verkoop 2G-alarmknoppen aan na onderzoek EenVandaag

Omdat het 2G-netwerk is verouderd, stopt KPN er per 1 december 2027 (zover nu bekend als laatste provider) definitief mee. Alleen worden er nu nog volop apparaten verkocht die afhankelijk zijn van dit verouderde netwerk, waaronder noodknoppen en alarmknoppen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Geen duidelijke waarschuwing

De verkoop van deze apparaten die op 2G werken kan gevaarlijk zijn, want mensen in nood kunnen er straks geen hulp meer mee oproepen. Dat terwijl het niet meer functioneren van een noodknop het verschil kan maken tussen leven en dood voor gebruikers.

Het researchteam van EenVandaag legde dit voor aan verschillende webshops die deze apparaten nog verkopen of recent verkochten, waaronder Bol, Thuiszorgwinkel.nl, LifeWatcher en Amazon. In advertenties en op verpakkingen ontbraken namelijk nadrukkelijke waarschuwingen en informatie over het geplande uitzetten van 2G.

Uiterste verkoopdatum

"Voor mobiele telefoons die alleen op 2G werken, hebben we al eerder beleid ingevoerd om deze uit ons assortiment te halen. Noodsystemen zoals deze noodknoppen vielen destijds niet binnen de reikwijdte van dat beleid", legt Bol uit in een reactie. "We vinden het logisch om ons bestaande 2G-beleid ook naar deze productcategorie uit te breiden."

Verkopers van dit soort apparaten zullen een uiterste verkoopdatum krijgen, zegt Bol. "Tot die tijd zorgen we ervoor dat bij deze producten nadrukkelijk wordt gewaarschuwd dat ze uitsluitend via 2G werken en dat de uitfasering van het netwerk gevolgen heeft voor de werking ervan." Wanneer de apparaten precies uit de webshop verdwijnen, wil het bedrijf niet kwijt.

'Betrouwbaarheid voorop'

Thuiszorgwinkel.nl is na vragen van EenVandaag direct gestopt met de verkoop van twee alarmsystemen die alleen met behulp van het 2G-netwerk werken: de Fysic FXA-100 en de Bbrain-alarmknop.

"Wij vinden het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de werking van de alarmsystemen die wij aanbieden", benadrukt de webshop. "Zeker bij noodknoppen en personenalarmering, waarbij de bereikbaarheid in een noodsituatie van groot belang kan zijn, staat betrouwbaarheid voorop."