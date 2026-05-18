Meer dan alleen voetbal: wedstrijden om plek op het hoogste niveau zijn belangrijk voor een hele stad

Het zijn misschien we de spannendste wedstrijden van het hele voetbalseizoen: in de play-offs wordt deze week gestreden om een plek in de Eredivisie, het hoogste niveau van Nederland. SC Cambuur is al gepromoveerd en dat merkt de hele stad.

Door de prestaties op het tweede niveau van Nederland zijn ADO Den Haag en SC Cambuur al zeker van een plek in de Eredivisie volgend seizoen, maar voor andere clubs is het nog even spannend. Willem II gaat de allesbeslissende play-offs spelen tegen FC Volendam voor een plaats op het hoogste niveau. Niet alleen de sportieve belangen zijn groot, de economische belangen ook. "Alle ondernemers in de stad kijken met grote belangstelling naar deze wedstrijden." Groter bereik "Hoe hoog de lokale voetbalcub speelt, straalt af naar de stad", zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout. "Het begint met dat mensen de stad kennen. De Eredivisie heeft een grotere bekendheid dan de Keuken Kampioen Divisie. Neem bijvoorbeeld Heerenveen, dat kennen de meeste mensen alleen van Thialf en van de voetbalclub." Hessel bij de Leij zet zich vanuit de gemeente Leeuwarden in voor een goed ondernemersklimaat, ook hij ziet het belang van een voetbalclub in de Eredivisie. SC Cambuur uit Leeuwarden schippert tussen de twee competities en keert komend seizoen weer terug naar het hoogste niveau. "Alle wedstrijden worden live uitgezonden, de shirtsponsor en de bedrijven op de boarding bereiken meer mensen, dat wordt allemaal interessanter."

Effect moeilijk meetbaar Volgens sportmarketeer Van Oosterhout is het echt 'city-marketing'. "Een voetbalclub is daar een onderdeel van. Het is lastig te zeggen of mensen naar Nijmegen komen omdat NEC het goed doet dit seizoen. Maar het is wel zo dat mensen die voetbal volgen positiever denken over Nijmegen, omdat NEC het goed doet." Precieze cijfers over het effect voor een stad zijn er niet. "Wat er precies op het spel staat voor de stad is lastig te stellen", vertelt hoogleraar sporteconomie Ruud Koning. "Je kunt niet achterhalen waarom mensen precies naar een stad komen en een kopje koffie komen drinken. Dat kan komen door de bekendheid van de voetbalclub, maar het kan ook komen omdat iemand gewoon op de kaart keek en er een keer heen wilde." Ook duidelijke effecten Toch zijn er ook directe effecten te zien in een stad. Er komen simpelweg meer mensen elk weekend naar het stadion. "Het is zo dat veel mensen met de bus naar de wedstrijd gaan, daar wat eten en drinken en weer met de bus teruggaan. " Volgens Koning moet dit effect trouwens niet te groot worden gemaakt, maar is er wel een klein effect op een stad. Van Oosterhout beaamt de beperkte invloed, maar ziet alsnog een duidelijk effect van een promotie. "De bezoekersaantallen zijn gewoon een stuk hoger als Ajax op bezoek komt dan op vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. Al is het maar een klein deel dat de stad ingaat, is het wel meteen een merkbaar effect."