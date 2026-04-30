Gokken op wedstrijden is bij deze voetbalclub normaal, maar experts waarschuwen ondertussen: 'Schade door gokverslaving kan heel leven voortduren'

Online gokken is de afgelopen jaren steeds normaler geworden, blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Dat zien ze ook bij voetbalclub De Foresters. Tegelijkertijd slaan artsen alarm. Zij zien gokken als een bedreiging voor de volksgezondheid.

Voorzitter van de club in Heiloo, Hugo den Hartog, ziet dat het gokken nu overal aanwezig is. "Ik gok zelf totaal niet, maar ben er wel achter gekomen dat het aardig gemeengoed is geworden." Extra beleving "Het is laagdrempelig tegenwoordig", gaat hij verder. "Je kunt het makkelijk doen met je iPhone. Bijna elke dag kun je wel 'een betje zetten'. De jongens zien het als een spelelement. Men praat erover en de wedstrijden worden door het inzetten voor hen wat spannender", zegt de voorzitter. Speler Jelle legt uit dat de spanning de belangrijkste reden is om geld in te zetten. "Het is een soort extra stukje beleving. Als je een wedstrijd zit te kijken, dan brengt het iets extra's en je zit echt te hopen op iets," legt hij uit.

Kick Afgelopen dinsdagavond kijken de spelers van De Foresters gezamenlijk naar de spectaculaire Champions League-wedstrijd Paris Saint Germain - Bayern München. En ze hebben er ook op ingezet. Jelle: "Zodra die goal erin lag, had ik 5 seconden later mijn geld. Als je die kick niet hebt, dan zou je het ook niet doen." Senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut Tony van Rooij, heeft grote zorgen over de normalisatie van online gokken. "In een notendop is gokken enorm aan het groeien, wereldwijd en ook in Nederland. De gokmarkt is meer dan verdubbeld en groeit richting 3 keer zo groot op basis van de schattingen van onze overheid. En dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid." Verbod op gokreclame Daarvoor waarschuwt ook de Europese artsenkoepel CPME (Commissie van Europese Dokters). De president van die organisatie, dokter Ole Johan Bakke, wil actie van de Europese Commissie. Hij stelt dat online gokken gevaarlijker is dan traditionele vormen door de constante beschikbaarheid en anonimiteit. Bakke adviseert een EU-breed verbod op reclame voor gokken, ook online.

De schade kan een heel leven voortduren en zelfs worden overgedragen op volgende generaties. dokter en president van CPME Ole Johan Bakke over gokverslaving

De CPME stelt namelijk dat gokken een zich snel ontwikkelende gezondheidscrisis dreigt te worden. De risico's die Bakke schetst zijn niet mals: van depressies en stress tot relatiebreuken en zelfs suïcide. "De schade kan een heel leven voortduren en zelfs worden overgedragen op volgende generaties."

Deskundigen over de gokcrisis

Geldproblemen De impact op de gezondheid van spelers kan ook volgens onderzoeker Van Rooij zeer groot zijn. "Als jij lang gaat gokken, verlies je geld. Dat heeft impact op je gezondheid. Mensen kunnen daardoor in de problemen komen. Dan heb je stress, krijg je ruzie, relaties gaan misschien uit en je hebt last van financiële schade."

Bij De Foresters ziet speler Sven ook het gevaar van de verleidingen van de online casino's. "Als je hoort wat mensen daar verliezen, dan durf ik wel te wedden dat daar mensen zijn die daardoor in de geldproblemen komen. De verleiding is groot omdat je denkt: als ik nu bijstort, dan gaan ze me het geld wel weer gunnen." Zelfbescherming Zijn teamgenoot Mats merkt dat er op de club vooral over de positieve kanten van gokken wordt gesproken. "Ik denk dat heel veel mensen niet echt praten over verlies. Ze vertellen het alleen maar als ze iets winnen. Het is toch een lekkerder gevoel als je zegt dat je 40 euro hebt gewonnen, dan dat je moet zeggen: ik heb 30 euro ingezet en ik verlies weer." Om de controle te behouden, kunnen de spelers zichzelf beschermen door een limiet in te stellen. Jelle heeft dat gedaan. "Op een gegeven moment kun je dan niet meer spelen. Maar dan kun je natuurlijk naar een andere website gaan."

Op bezoek bij de Foresters in Heiloo