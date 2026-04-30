Waar het 5 jaar geleden nog verboden was, is het nu heel normaal om een wedje te plaatsen. 4 op de 10 jongeren kennen iemand die online gokt(e) of heeft het zelf weleens gedaan. De meerderheid (64 procent) wil dat het weer verboden wordt.

1 op 5 jongeren kent iemand die verslaafd is aan online gokken, meerderheid wil een verbod

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 1.200 jongeren van 18 tot en met 34 jaar. In oktober 2021 werd online gokken in Nederland legaal voor mensen van 18 jaar en ouder, maar 2 jaar later werd het maken van ongerichte reclames over online gokken, op tv, radio en in kranten verboden. Gokken genormaliseerd Sinds vorig jaar mogen online-gokbedrijven ook niet meer sponsoren, bijvoorbeeld in de sport. Wel mogen ze nog online reclame maken, maar alleen als die gericht is op 24-plussers en de kijker daar actief voor kiest. "Naar mijn idee is het genormaliseerd", stelt iemand over het online gokken dat de afgelopen 5 jaar dus ook is toegestaan voor jongeren. "Veel van mijn vrienden die nooit een voet in een casino zouden zetten, doen nu wel af een toe een betje op de roulettetafel online of op een voetbalwedstrijd."

'Normaal' gespreksonderwerp Deze persoon is niet de enige: 4 op de 10 jongeren (42 procent) hebben het idee dat het de afgelopen jaren normaler is geworden om online te gokken. Zo zegt iemand: "De laatste jaren hoor ik leeftijdsgenoten op werk praten over dat ze het zelf doen en is het een heel normaal gespreksonderwerp." Deelnemers stellen dat de drempel lager is geworden sinds het legaal is: "Het is veel makkelijker om een account te maken en spellen te spelen." Controle over uitgaven 1 op de 5 jongeren (21 procent) heeft zelf weleens online gegokt. Dat zijn met name jongeren van 18 tot en met 24 jaar. De meesten doen het minstens een keer per maand en hebben het in ieder geval het afgelopen jaar nog gedaan.

Het is voor mij gewoon betalen voor een avondje vermaak, de bioscoop is duurder. een panellid over online gokken

Sommigen zeggen nog wel het gevoel van controle te hebben over hoeveel geld ze eraan besteden. "Ik speel alleen sporadisch met erg kleine bedragen. Het is voor mij gewoon betalen voor een avondje vermaak, de bioscoop is duurder", stelt iemand.

Pas later risico's gezien Maar toch loopt het soms uit de hand. Zo vertelt een deelnemer: "Ik voelde wel de controle dat ik het nooit tot schulden zou laten komen, maar er waren wel maanden waarin ik van mijn spaarrekening af moest halen voor gokken." Sommige jongeren zeggen ook pas later de risico's ervan in te zien. "Achteraf denk ik dat het tot grote problemen had kunnen leiden als ik toegang had gehad tot meer financiële middelen." De grootste groep jonge online gokkers heeft dan ook meer geld verloren, dan dat er geld in het laatje bij is gekomen. Algeheel verbod? Bijna 1 op de 5 jongeren (18 procent) kent iemand in hun omgeving die verslaafd is (geweest) aan online gokspellen. "Ik heb een vriend die op 16 jarige leeftijd al naar de psycholoog moest voor zijn gokverslaving", vertelt iemand. "Hij begon zijn studie al met een enorme schuld." Twee derde van de jongeren (64 procent) vindt dan ook dat online gokken weer verboden moet worden in Nederland. Waaronder jongeren die zelf minstens een keer per maand gokken. Ongeveer een kwart van hen is voor een algeheel verbod. "Het is te verslavend en kost te veel, op zowel geld als persoonlijk vlak", schrijft een deelnemer.

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Probleem bij handhaving Maar er zijn ook mensen (21 procent) die zo'n algeheel verbod niet zien zitten. Zij zijn bang dat door het te verbieden, we het zicht verliezen op wat er binnen de online gokwereld gebeurt. "Het probleem ligt, zoals ik dat zie, in gebrek aan handhaving en dat er bij legalisering niet goed nagedacht is over neveneffecten zoals (online) reclame en influencer marketing." 8 op de 10 jongeren (80 procent) vinden dat de overheid niet goed toezicht houdt op mensen die online gokken.

Leeftijdsgrens omhoog Veel jongeren vinden dan ook dat er strengere regels rondom online gokken moeten komen. Zo vinden 8 op de 10 (79 procent) dat de minimumleeftijd om online te kunnen gokken omhoog moet naar 21 jaar. "Dan kunnen mensen meestal iets beter de mogelijke consequenties overzien", stelt een deelnemer. Een minderheid (15 procent) is het hier niet mee eens. Zij denken dat het weinig verschil zal maken en jongeren toch wel online gaan gokken. En iemand schrijft: "Als je mag stemmen als je 18 bent en voor de wet volwassen bent, waarom zou je dan niet mogen gokken?"

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Reclame voor online gokken Ondanks de strengere regels die zijn opgesteld voor advertenties voor online gokken, komen bijna alle jongeren (88 procent) weleens reclames tegen. De meesten (87 procent) vinden dat hier een algeheel verbod op moet komen. Dus ook op online reclames gericht op 24-plussers die daar bewust voor kiezen.