Marieke (59) kreeg jong dementie, voor de mantelzorg gooide haar man zijn hele leven om

4 jaar geleden kreeg Marieke op 55-jarige leeftijd de diagnose alzheimer. Haar kinderen hadden al eerder gemerkt dat er iets aan de hand was. "Het voelde alsof je niet meer tot haar doordrong, je kon geen goed gesprek meer met haar voeren. We wilden een onderzoek om Alzheimer uit te sluiten", vertelt haar zoon Chris.

Weg naar kantoor kwijt

Marieke vergat steeds vaker dingen en raakte onderweg naar haar werk verdwaald. "Het was coronatijd en eerlijk gezegd dachten we dat Marieke overwerkt was door het harde werken. Dus nam ze een andere baan, maar ook daar bleven de klachten", vertelt haar partner Frans.

"Ze kon de weg naar kantoor gewoon niet meer vinden, zelfs met navigatie lukte het niet."