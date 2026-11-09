3 op de 10 jonge mantelzorgers raakten overspannen: 'In een jaar geen vakantiedag voor mezelf'

Veel mantelzorgers zijn zo overbelast dat het slecht is voor hun gezondheid. Vooral jonge mensen lopen vast, door de combinatie met een gezin, weinig steun vanuit de overheid en een drukke baan waarbij de werkgever vaak geen rekening houdt.

Dat blijkt uit antwoorden van ruim 6.000 mantelzorgers uit het EenVandaag Opiniepanel. Een kwart van de in totaal ondervraagden in het onderzoek geeft aan een vorm van mantelzorg te doen, vaak voor familieleden, maar ook voor hun partner, buren of vrienden. Overspannen Het zijn vooral jonge mantelzorgers die overlopen, blijkt uit het onderzoek. 3 op de 10 van de 18- tot 45-jarigen zeggen door de mantelzorg overspannen te zijn geraakt. Nog eens een kwart hield andere mentale klachten over. Ondervraagde mantelzorgers zijn naar eigen zeggen doodmoe, slapen slecht door hun zorgen, hebben continu tijdgebrek, 'verwaarlozen' sociale contacten of zijn kilo's afgevallen. Vooral mensen die de mantelzorg moeten combineren met een gezin lopen op hun tandvlees. Zo zegt 40 procent van de mensen met een gezin dat ze voor hun gezondheid zouden moeten stoppen met de mantelzorg, maar daarmee doorgaan omdat ze geen keuze hebben.

Onbegrip werkgever Ook het werk is een belastende factor voor mantelzorgers, zeker als de baas weinig begrip toont. Een minderheid van de mensen met een voltijd- (38 procent) of een deeltijdbaan (40 procent) zegt dat hun werkgever voldoende rekening houdt met hun mantelzorgtaken. "Ik heb gezorgd voor twee demente ouders en een fulltime baan ernaast. De werkgever had daar geen oog voor, waardoor ik zelfs in 1 jaar geen enkele vakantiedag voor mezelf had." 1 op de 5 werkende mantelzorgers (19 procent) moet weleens vakantieuren opnemen om te zorgen. Ook leidt mantelzorg ertoe dat mensen baankansen hebben gemist (7 procent) of ze er minder door zijn gaan werken (11 procent).

Grens bereikt Voor driekwart van de mantelzorgers is de grens bereikt aan het aantal uur dat ze kunnen mantelzorgen. Dat het kabinet eraan denkt om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp (mensen moeten daar meer zelf van gaan betalen) en wijkverpleging (eigen bijdrage van mensen) kan op weinig begrip rekenen. Mantelzorgers zijn bang dat er meer zorgtaken bij hen komen en ze nog meer tijd kwijt zijn aan de zorg. Het kabinet presenteert begin 2027 plannen om mantelzorgers te helpen, nu er door bezuinigingen en vergrijzing meer op hun bord lijkt te komen. En dat blijkt nodig, want slechts 13 procent voelt nu voldoende ondersteuning van de overheid om hun taken uit te voeren. Kunnen en willen Iemand zegt over ondersteuning vanuit de overheid: "De naastenliefde in onze samenleving is ver te zoeken, dus goed als de overheid dat weer normaal gaat maken. Maar laat mij en miljoenen andere mantelzorgers dan niet bungelen. Zorg voor werkgevers die meedenken, fiscale voordelen en eventuele hulp als het echt niet gaat."