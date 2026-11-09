Marieke (59) kreeg jong dementie, voor de mantelzorg gooide haar man Frans zijn hele leven om
Morgen is het de Dag van de Mantelzorger. Frans stopte met werken om voor zijn vrouw Marieke (59), die dementie heeft, te zorgen. Zoon Chris kwam ook in actie: op alzheimer-sokken liep hij een marathon en haalde ruim een ton op voor onderzoek.
4 jaar geleden kreeg Marieke op 55-jarige leeftijd de diagnose alzheimer. Haar kinderen hadden al eerder gemerkt dat er iets aan de hand was. "Het voelde alsof je niet meer tot haar doordrong, je kon geen goed gesprek meer met haar voeren. We wilden een onderzoek om Alzheimer uit te sluiten", vertelt haar zoon Chris.
Weg naar kantoor kwijt
Marieke vergat steeds vaker dingen en raakte onderweg naar haar werk verdwaald. "Het was coronatijd en eerlijk gezegd dachten we dat Marieke overwerkt was door het harde werken. Dus nam ze een andere baan, maar ook daar bleven de klachten", vertelt haar partner Frans.
"Ze kon de weg naar kantoor gewoon niet meer vinden, zelfs met navigatie lukte het niet."
'Je kan er niks tegen doen'
Zoon Chris zag van dichtbij hoe loodzwaar de mantelzorg thuis voor zijn vader was geworden. Hij wilde niet langer werkeloos toekijken en besloot zich in te zetten voor de Alzheimer Socks van Team Alzheimer: "Het zijn twee verschillende sokken om een beetje de verwarring van dementie te weerspiegelen. We hebben altijd twee varianten: deze en de blauwe."
"En alle opbrengsten hiervan gaan naar alzheimeronderzoek", legt hij uit. "Voor mij was dat heel belangrijk om toch iets terug te doen, want het is een ziekte waar je niks tegen kan doen. Je kan alleen maar toekijken en kijken hoe het gaat."
Marathon op sokken
Om de ziekte op jonge leeftijd onder de aandacht te brengen en geld op te halen, bedacht Chris een extreme actie: "Ik heb vorig jaar op deze sokken een marathon gelopen. De sokken gingen helemaal stuk, maar om de 7 kilometer stonden er mensen klaar met een nieuw paar sokken. Zodra ze versleten waren, kreeg ik een nieuw paar aan mijn voeten en ging ik weer door."
"Het was pijnlijk aan de voeten", blikt hij terug. "Maar het heeft het doel bereikt: bewustwording creëren dat het ook op jonge leeftijd gebeurt en geld ophalen." De actie bleek een enorm succes: Chris haalde meer dan een ton op voor onderzoek.