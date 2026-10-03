Mag de gemeente dit zomaar doen? Betaald parkeren op steeds meer plekken ingevoerd

Uit een analyse van onderzoeksbureau Goudappel blijkt dat het aantal gebieden dat betaald parkeren heeft de laatste jaren met de helft is toegenomen. Ook in Rotterdam waar vanaf 1 december, stapsgewijs, betaald parkeren wordt uitgebreid. Het leidt tot het nodige onbegrip. Meer leefbaarheid en ruimte "We hebben hier helemaal geen parkeerproblemen." Dat zeggen mensen in de wijk Nesselande, die als eerste te maken krijgt met betaald parkeren. Winkeliers maken zich zorgen dat hun klanten uitwijken naar omliggende dorpen waar parkeren wel gratis is. Bewoners zijn een petitie gestart en er willen met geld uit een crowdfunding naar de rechter te stappen. Dat burgers ontevreden zijn, begrijpt parkeerexpert Annet Dijk-Schepman van Goudappel goed. "Je hebt eerst ergens geparkeerd zonder te betalen en je moet ineens betalen terwijl niet duidelijk is wat het oplevert." Toch levert het wél iets op, zegt zij. "Vaak zie je dat met de invoering van betaald parkeren het rustiger wordt op straat. Dus het levert je in die zin ook ruimte op, wat zich in leefbaarheid weer uitdrukt."

Klein tarief, grote opbrengst Een gemeente mag dit doen, zegt bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden Arjen Schep. "De gemeente heeft maar een paar knoppen waar ze aan kan draaien. Ze hebben niet zo heel veel mogelijkheden", legt hij uit. "Het is of de woningeigenaar via de OZB (woningbezit) of het zijn de toeristen, of het is via de auto of via de parkeerbelasting." Als ze aan die knoppen draaien, kunnen ze hun inkomsten vergroten. Het voordeel van betaald parkeren is dat je met relatief kleine tarieven toch een hele grote opbrengst kunt genereren. "De OZB, de woningeigenaar, dat ligt veel gevoeliger. Je wilt ook de woonlasten van burgers een beetje in de in de perken houden." De auto is dan een aantrekkelijk alternatief, zegt hij. 1,5 miljard euro Het geld dat gemeenten innen aan parkeerheffingen is de afgelopen jaren fors gestegen. Vorig jaar was dat zo'n 1,5 miljard, bijna het dubbele ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat komt vooral door de snelle verhogingen in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het hoogste tarief van Nederland is in het centrum van onze hoofdstad: ruim 8 euro per uur. Rotterdam zegt met betaald parkeren grip op de 'schaarse ruimte' te willen krijgen. Maar verantwoordelijk wethouder Chantal Zeegers geeft ook toe dat betaald parkeren extra geld oplevert voor de stad. "En dat investeren we ook weer ín onze stad. Een ingrijpende verandering als deze is nooit leuk en het zal absoluut wennen zijn voor bewoners."

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