Lydia (61) gebruikt afslankmedicijn, ze eet bewust kleine porties tijdens kerst: 'Feestdagen zijn moeilijk, maar ik blijf positief'

Oliebollen, kerststol, kalkoen. Denk je daaraan, dan denk je al snel aan de feestdagen. Want december staat naast samenzijn ook vaak in het teken van lekker eten. Maar wat als je niet alles kan eten omdat je afslankmiddelen gebruikt? Lydia vertelt erover.

De 61-jarige Lydia de Jonge gebruikt sinds mei GLP-1, een hormoon dat na het eten in de darmen wordt aangemaakt en eetlust vermindert, via injectie. Een vijfgangenmenu zit er voor haar niet in deze kerst, vertelt ze. "Dat is niet te doen, bij de eerste gang zou het voor mij al klaar zijn." 'Ik kan niet meedoen' En al weet ze van te voren dus al dat ze niet 'helemaal mee kan doen met de feestdagen', vindt ze het ergens toch ook wel jammer. "Het heeft twee kanten", vertelt Lydia. "Aan de ene kant denk ik: ik wil ook meedoen en voor het hele menu kunnen gaan. Ik heb dan toch een beetje het idee dat ik iets mis, als ik niet mee kan doen." Maar aan de andere kant weet ze dat haar gezondheid belangrijk is. Afvallen met GLP-1 Het was een lang overwogen beslissing, vertelt Lydia over haar keuze om op deze manier haar eetlust te verminderen én daarbij ook af te vallen. "Ik had diabetes, veel te hoge suiker. Toen ben ik begonnen met het medicijn metformine en ik ging ook op dieet." Ze kreeg eerst haar suiker naar beneden, maar kwam toch binnen no time weer aan. Daarom gooide ze het over een andere boeg en bestelde zelfstandig een variant van GLP-1, Mounjaro. "Ik zag dat het voor diabetespatiënten was, dus ben ik begonnen met het injecteren ervan."

Info Risico's van zelfstandig medicatie bestellen Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport raadt het af om online medicijnen te bestellen, omdat er meerdere risico's aan kleven. Zo is er geen controle op online bestelde medicijnen, zoals dat wel gebeurt als je via je arts of apotheker een medicijn krijgt. Lees hier meer.

'De reacties zijn moeilijk' Tot nu toe gaat dat goed, kan ze vertellen. Lydia viel binnen 7 maanden namelijk 20 kilo af en is blij met hoe ze er nu uit ziet. "Het was echt nodig, want ik had overgewicht. Maar ik moest er wel ook iets voor doen", benadrukt ze. Het is haar niet ontgaan dat de reacties rondom het gebruik van 'afslankinjecties' als Ozempic en Mounjaro niet altijd positief zijn. "De reacties zijn moeilijk", zegt ze erover. "Het zou volgens mensen makkelijker zijn om af te vallen en dat je geen discipline hebt. Als ik op Facebook kijk en zie wat er allemaal over geschreven wordt... Het is vaak een heel negatief beeld." Discipline Ze vindt dat soort opmerkingen jammer om te horen, maar snapt het ergens ook wel. "Ik vind ook dat sommige mensen het zelf in een negatief daglicht brengen", merkt Lydia op over de nieuwste 'afvaltrend'. "Ze spuiten, maar hebben de discipline voor het stukje voeding niet." Terwijl dát juist heel belangrijk is, zegt ze. Zonder te letten op wat je eet, kan je namelijk niet op een gezonde manier afvallen, benoemt Lydia herhaaldelijk. Ze is vastberaden om op gewicht te blijven, ook tijdens de feestdagen. "Dus ik doe dit jaar gewoon mijn eigen ding."

'Kon het niet verdragen' Makkelijk zal het niet gaan, weet Lydia nu al. "We associëren het natuurlijk met gezelligheid", zegt ze over de feestdagen en al het eten dat daarbij komt kijken. Maar eigenlijk kan haar lichaam dat helemaal niet meer aan sinds ze Mounjaro gebruikt. "Ik probeerde bijvoorbeeld een oliebol te eten", vertelt ze. "Maar mijn maag raakte helemaal van slag." Lydia kreeg er zelfs maagkrampen van. "Ik kon het gewoon niet verdragen." Food noise Het gevoel dat ze nu wat mist komt door de 'food noise', ook wel onstilbare honger genoemd, denkt ze. Veel mensen met overgewicht en obesitas hebben hier last van. "Het hormoon wordt niet goed aangemaakt. Je hersenen blijven die trek naar eten en suiker aanmaken."

Het gebruik van GLP-1 moet juist helpen om die onstilbare honger weg te nemen. "En daardoor kan ik ergens dan ook wel zeggen dat ik nu gewoon een hele 'bewuste kerst' wil hebben", redeneert ze over hoe zo'n eerste kerst met kleine porties eten gaat zijn. "Nu ga ik dingen bewust wel óf niet laten."

Menu in handen houden Dat Lydia hier weken voor alle kerstdiners al over na heeft kunnen denken, geeft haar rust. "Dat je van tevoren dus al weet wat je wel en niet gaat doen. En het makkelijke is dat eigenlijk de drang er ook niet zo is."

Wat zij én haar familie gaan eten houdt ze, ondanks de discipline die ze heeft, wel graag in eigen handen. Lydia is deze kerst dus de kok in de familie. "Ik maak dit jaar inderdaad het eten, zo kan ik dan beperken wat ik wel en niet wil. En waar ik wel of niet tegen kan." Koreaanse hotpot Maar ze denkt ook aan haar gasten. "Normaal eten we Indisch, maar dat gaan we dit jaar niet doen. We doen dit jaar een Koreaanse hotpot." De hotpot is een hete pan gevuld met een gekruide bouillon waarin je vlees, groente en vis kun garen. "Een super oplossing, want dan kan ik stoppen met eten wanneer ik wil en niemand die er iets van merkt." "Ik heb het idee via Facebook gevonden en mijn dochters zijn heel enthousiast", vertelt Lydia blij verder. Ze heeft daarvoor lang zitten nadenken over hoe ze de kerst leuk voor zichzelf én haar familie kan maken. "Want ze zijn gewend aan allerlei lekkere dingen. En dan is het niet heel makkelijk om dat zomaar te veranderen."