Langer betaald verlof, is dat genoeg voor overwerkte mantelzorgers? 'Kijk gewoon wat iemand nodig heeft'

"Ongeveer 5 miljoen mensen zorgen voor een naaste met fysieke of mentale gezondheidsproblemen en verlenen daarmee mantelzorg. Zo'n 2 miljoen mensen doen dat naast een betaalde baan. En juist in die groep vind je de meeste overbelaste mantelzorgers, schrijft de SER in het nieuwe advies. Daarom zouden werkenden acht weken verlof moeten kunnen krijgen tegen 70 procent van het salaris. Nu is dat nog maar twee weken.

De adviezen van de SER wegen zwaar, want het is één van de belangrijkste adviseurs van de regering. Deze denktank bestaat uit werkgevers, werknemers en experts.

Gevaarlijke situaties

Een ernstige ziekte kan het gezinsleven flink op z'n kop zetten, weet ook werkende mantelzorger Martijn van der Putten (39). Zo'n zes jaar geleden kreeg zijn vrouw Petra Van der Putten-Clauwens (41) klachten die uiteindelijk veroorzaakt bleken te worden door de ziekte van Parkinson. De ziekte zorgt ervoor dat Petra last heeft van een trager reactievermogen, soms problemen heeft met lopen en zich maar op één ding tegelijk kan concentreren.

Dat maakt het zorgen voor drie kleine kinderen - een tweeling van 4,5 en een oudste van 5,5 jaar - heel erg lastig. "Ik krijg gewoon niet alles mee van wat er om me heen gebeurt", zegt Petra. "Je ziet het niet aan mij want die traagheid zit in mijn hoofd. Ik denk dat dat het moeilijkste is van die hele Parkinson. Dat ik niet snel genoeg kan reageren op situaties met de kinderen. Dus als ik van school naar huis loop en er is allemaal verkeer dan levert dat gevaarlijke situaties op."

Moeder kunnen blijven

Petra kan niet meer werken maar nog wel voor de kinderen zorgen, als ze daar tenminste hulp bij krijgt. "Een extra paar ogen, dat heb ik nodig. Dat zou mij in staat stellen om moeder te blijven." Ze wil graag iemand die er regelmatig is, zodat haar man zonder zorgen aan het werk kan. "En dat Martijn niet denkt 'oh shit, lukt het thuis wel?' Of dat ie belt met de vraag hoe het vandaag is gegaan."

Via de gemeente kregen Petra en Martijn toen de kinderen nog kleiner waren precies die ondersteuning van een vrijwilligster. "Een vrouw die een sabbatical had en die zich in dat jaar wilde inzetten voor anderen. Een godsgeschenk was dat." vertelt Martijn. Maar nu de sabbatical voorbij is doen ze het weer grotendeels met z'n tweeën en komt er heel veel op Martijn neer.