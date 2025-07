Personeelstekort in ouderenzorg opvangen met mantelzorg? Belangenorganisatie weigert plannen te ondertekenen

De organisatie maakt zich namelijk zorgen over te grote druk op mantelzorgers. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is kritisch.

Nu al zijn er in Nederland 5 miljoen mantelzorgers : 1 op de 3 mensen is dus mantelzorger. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ongeveer 9 procent van de mantelzorgers voelt zich overbelast door de zorgtaken . Dit percentage is sinds 2016 ongeveer gelijk. Maar het absolute aantal neemt wel toe, van 380.000 naar 460.000 mensen.

"Het akkoord stelt dat je 50.000 handen aan het bed kunt besparen en adviesorganisatie KPMG heeft gezegd: dat kun je opvangen met mantelzorg. Er is 25 miljoen euro ter beschikking gesteld voor mantelzorgers, maar dat is 5 euro per mantelzorger, maar daarvoor kun je niet veel doen. Dat hebben wij en de gemeenten tijdens de gesprekken aangegeven."

Aan toezeggingen op die ondersteuning ontbreekt het volgens MantelzorgNL. "We zorgen hier in Nederland gemiddeld 7 jaar voor elkaar, net zo lang tot het niet meer gaat. Daarvan kun je niet zomaar zeggen: doe nog meer. Daar moet iets tegenover staan," zegt Hendriks. Dan kun je denken aan een logeerweekend op een plek waar zorg is zodat de mantelzorger op adem kan komen of een weekend weg.

De belangenorganisatie voor mantelzorgers stelt dat mensen nu al vaak te veel zorgen en dat zij te weinig hulp krijgen. "Er is een groot verschil tussen wat er van mantelzorgers gevraagd wordt en wat zij daadwerkelijk in de praktijk aan ondersteuning krijgen," zegt Esther Hendriks, directeur van MantelzorgNL.

De kabinetsplannen zetten een koers uit voor wat ze noemen WLZ-zorg. Dat is "zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening, vaak in een instelling, soms ook thuis." De plannen gaan uit van de gedachte dat deze zorg met 50.000 minder handen aan het bed gegeven kan worden als mantelzorgers meer doen en daarbij worden ondersteund.

Strengere toelating tot verpleeghuis

Een ander groot probleem is volgens Hendriks dat er een nieuwe, strengere toets komt voordat iemand een verpleeghuisplek krijgt. Dat is nu al vaak lastig en wordt dus nog strenger. "Daar zijn wij heel bezorgd over, want mensen zorgen in Nederland al heel lang voor elkaar. Wat biedt je die mensen dan op het moment dat het echt niet meer gaat en zij horen dat het verpleeghuis nog even niet in zicht is? Daar geeft dit akkoord geen antwoord op."

Met de nieuwe strengere opnametoets is een plek in het verpleeghuis volgens MantelzorgNL geen vanzelfsprekend recht meer, maar een afweging. "Daardoor moeten mantelzorgers steeds vaker onbetaald en ongevraagd het werk overnemen. De praktijk laat zien dat er te weinig hulp voor hen is om dit goed te ondersteunen."

Huisartsen kritisch

De Landelijke Huisartsen Vereniging is laat weten blij te zijn dat er nu plannen zijn gemaakt voor de toekomst van ouderenzorg, maar ze zijn ook kritisch.

"We maken ons wel zorgen over de mogelijk strengere toegang tot het verpleeghuis. Patiënten zouden in elke woonsituatie recht moeten hebben op dezelfde zorg en (medische) behandeling."