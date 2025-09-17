Kunnen gevangenismedewerkers zich nog veilig voelen na gerichte aanvallen op huizen van bewaarders? 'Gedetineerden worden harder'

Afgelopen augustus werden er bij drie gevangenisbewaarders thuis explosieven geplaatst. Wie erachter zit is nog niet bekend. Maar volgens bewaarders is het een teken van verharding bij gedetineerden die alle grenzen van veiligheid overschrijdt.

"Verschrikkelijk, dit overschrijdt alle grenzen van veiligheid. Ook voor het gezin van zo'n medewerker", vertelt een anonieme gevangenismedewerker aan EenVandaag. De zeven medewerkers waar EenVandaag mee sprak blijken allemaal uit te gaan van het scenario dat de explosieven zijn geplaatst in opdracht van een gedetineerde die kennelijk een probleem had met de bewaarder. Geweld op de werkvloer Ze zien het ook als een teken van verharding. "Gedetineerden worden harder. Binnen de muren is ook veel agressie, als het alarm gedurende een uur niet af gaat dan is dat bijzonder", vertellen de medewerkers. Eerder dit jaar deed EenVandaag al een rondvraag onder 350 mensen die werken in het gevangeniswezen en die voor hun werk in direct contact staan met gevangenen. Bijna alle ondervraagde werknemers hebben, vaak meer dan eens, te maken gehad met geweld op hun werk. Uit de rondvraag kwam toen ook naar voren dat medewerkers soms bedreigd en geïntimideerd worden.

Risico van het vak? Bewaarders houden er zelf in hun werk altijd al rekening mee dat ze afstand moeten bewaren tot gedetineerden maar dat neemt niet weg dat ze bijvoorbeeld gevolgd kunnen worden naar huis door bezoek van een gedetineerde. "Bewaarders moeten hun privéleven gescheiden houden van hun werk dat is het belangrijkste", vertelt een van de anonieme gevangenismedewerkers. "Maar dat kan niet altijd want gedetineerden laten bezoekers achterhalen waar iemand woont. En ze laten hem dan een lesje leren." Mogelijk een trend Is er nu, na vier incidenten in een maand, dan spraken van een trend? "Op dit moment zijn het nog losstaande incidenten", antwoordt Marcelle Buitendam van de FNV. "Maar", gaat ze verder, "ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het een trend is. De samenleving verhardt en dat zie je terug binnen de gevangenis."